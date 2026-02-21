ÍNDEX DE LA UNIÓ
Andorra destaca però suspèn en IA
La baixa adopció d’intel·ligència artificial i l’escassa sofisticació administrativa frenen el potencial del model digital
Andorra es consolida entre els països capdavanters en digitalització a Europa. El Principat se situa per sobre de la mitjana europea en 19 dels 29 indicadors comparables del DESI 2025 -índex d’economia i societat digitals de la Unió Europea-, és Top 10 en setze classificacions i lidera sis rànquings continentals amb dades de tancament del 2024. La trajectòria és ascendent des del 2023 i confirma que el model andorrà ha aconseguit posicionar-se en el grup capdavanter. Tot i això, l’informe també evidencia febleses estructurals que apunten a un repte pendent: transformar el múscul tecnològic en sofisticació empresarial i qualitat real dels serveis digitals.
Les principals ombres es concentren en la transformació digital de les empreses. Només el 21% de les societats fan anàlisi de dades i el 29% utilitzen intel·ligència artificial. Malgrat que el 61% treballa amb serveis al núvol i el 72,7% utilitza almenys una de les tres tecnologies –IA, núvol o dades–, l’adopció específica d’intel·ligència artificial continua sent reduïda si es compara amb economies líders.
El Principat Top 10 en 16 classificacions i lidera sis rànquings
Aquest decalatge és rellevant en un context europeu marcat per la integració accelerada de la IA en processos productius, automatització i presa de decisions. El diferencial entre disposar d’infraestructura i transformar el model empresarial es fa evident. Andorra ha resolt l’accés, però encara no ha completat el salt cap a l’explotació intensiva de dades i tecnologies emergents. El comerç electrònic reforça aquesta lectura. El 21,8% de les pimes venen en línia i el volum de negoci digital representa el 10,4%. Són xifres que situen el país en una posició intermèdia i reflecteixen una digitalització parcial del teixit productiu.
L’informe evidencia un ecosistema empresarial poc avançat
També en serveis públics apareixen dèficits qualitatius. El 70% de la població utilitza l’administració electrònica, i la disponibilitat formal de serveis és elevada: 83% per als ciutadans i 92,7% per a les empreses. No obstant això, quan s’analitza la maduresa funcional, els resultats baixen.
Només el 23,6% dels tràmits disposen de formularis preomplerts, un dels indicadors que situen Andorra en posicions modestes del rànquing europeu. La manca de formularis intel·ligents implica més càrrega administrativa i menys eficiència en la relació amb l’administració. Igualment, la transparència en la prestació de serveis i la gestió de dades personals se situa en el 45%, mentre que l’assistència als usuaris arriba al 55,3%. La digitalització existeix, però encara no és plenament sofisticada.
En infraestructures, tot i el lideratge global, també hi ha una ombra concreta. La cobertura 5G en la banda de 3.4-3.8 GHz és del 0%. Aquesta franja és considerada clau per al 5G de capacitat mitjana, el que permet més velocitat i millor rendiment en entorns densos. La seva absència no significa que no hi hagi 5G al país, però sí que no s’utilitza aquesta banda estratègica.
Malgrat aquests dèficits, les llums del DESI 2025 són rellevants. El pilar més robust és el de les infraestructures. L’adopció general d’internet arriba al 100% i la cobertura de xarxa de molt alta capacitat i de fibra fins a la llar és també del 100%, situant Andorra en primera posició europea en aquests àmbits. El lideratge es manté igualment en espectre 5G.
Aquest desplegament universal consolida un model basat en connectivitat plena i igualtat d’accés. És una base estructural que molts països europeus encara no han assolit.
En competències digitals, el 97,7% de la població utilitza internet. A més, el 79,1% disposa de competències digitals bàsiques o superiors i el 47,3% supera el nivell bàsic. Les xifres mantenen el país per sobre de la mitjana europea i indiquen que la ciutadania està preparada per operar en entorns digitals.
En l’àmbit laboral, els especialistes TIC representen el 7% de l’ocupació, una proporció que ha anat creixent. Tot i que el 26,7% de les empreses ofereixen formació en tecnologies de la informació, l’evolució és positiva en comparació amb exercicis anteriors. L’evolució global entre el 2023 i el 2025 mostra que Andorra millora posició en 12 indicadors i en retrocedeix en set. El 66% dels indicadors comparables se situen per sobre de la mitjana europea, una proporció que ha augmentat els darrers anys.
El DESI, l’índex europeu que mesura la digitalització en competències, infraestructures, empreses i serveis públics, confirma així un model amb dues velocitats. El país lidera en connectivitat i manté bons nivells de preparació ciutadana, però afronta el repte d’elevar la sofisticació empresarial i administrativa.
El gran desafiament ja no és desplegar més xarxa, sinó transformar processos. Convertir infraestructura en productivitat, dades en innovació i digitalització en eficiència real serà el pas determinant per consolidar el lideratge en els propers anys.