Andorra supera la mitjana europea en el 66% dels indicadors de digitalització del DESI
El país es manté entre els capdavanters en 6 dels 29 aspectes analitzats i millora en competències, empreses i serveis públics digitals
Andorra se situa per sobre de la mitjana europea en 19 dels 29 indicadors comparables (66%) que avaluen el nivell de digitalització, segons les darreres dades de l’Índex d’Economia i Societat Digital (DESI), corresponents a elements recollits durant el 2024. L’informe constata que el país continua avançant en la transició digital, tot i que enguany la revisió metodològica impedeix fer comparacions agregades per país, mantenint-se la comparabilitat indicador a indicador.
El DESI analitza quatre grans àmbits: competències digitals, infraestructures digitals, transformació digital de les empreses i digitalització dels serveis públics. En conjunt, Andorra ha evolucionat positivament en els darrers tres anys i es manté entre els països capdavanters en 6 dels 29 indicadors (21%), es troba entre els deu primers en el 59% dels aspectes comparables i millora posició en 12 indicadors.
En l’àmbit de les competències digitals, Andorra continua per sobre de la mitjana europea i s’acosta a l’objectiu 2030 que fixa que el 80% de la població disposi de competències bàsiques. En infraestructures, el Principat es manté com a referent en desplegament de fibra òptica, adopció general d’internet i disponibilitat d’espectre 5G.
Pel que fa a les empreses, es registra una millora notable en l’ús de serveis d’anàlisi de dades, núvol i intel·ligència artificial, així com en la formació en TIC i la venda en línia. En serveis públics digitals, l’actualització de les webs del Govern d'Andorra ha situat el país en primera posició en compatibilitat mòbil, mentre que la nova metodologia, que incorpora la visió d’usuaris estrangers, ha fet augmentar els indicadors de disponibilitat.
El ministre de Funció Pública i Transformació Digital, Marc Rossell, ha valorat positivament els resultats i ha assegurat que demostren que “el país està fent els passos necessaris per desplegar la digitalització i que aquesta no deixi ningú enrere”. També ha destacat el creixement de la inversió empresarial en aquest àmbit, que ha atribuït al Programa de Digitalització d’Empreses, i ha recordat que els avenços del darrer any encara no es reflecteixen en les dades publicades.