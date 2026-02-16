INFORMÀTICA
La intel·ligència artificial dispara els preus dels sistemes informàtics
Les memòries RAM han patit increments de preu de fins al 200% a causa de l’acaparament de la demanda de les grans empreses d’IA
La irrupció de la intel·ligència artificial ha revolucionat nombrosos aspectes de la vida quotidiana, però també ha generat tensions en el mercat d’alguns components essencials per al funcionament dels sistemes informàtics. L’expansió accelerada dels centres de dades dedicats a la IA ha absorbit bona part de la producció mundial de memòries RAM, fet que ha reduït l’oferta disponible per als usuaris i n’ha disparat els preus.
Aquestes memòries, indispensables per al funcionament de qualsevol dispositiu electrònic –ordinadors, portàtils o fins i tot telèfons mòbils– han registrat increments que, en alguns casos, arriben fins al 200%. La situació, segons expliquen diversos especialistes, ja té un impacte directe tant en el cost dels equips com en els hàbits de compra dels consumidors.
“Un mòdul de 16 gigabytes de RAM abans podia costar 50 euros i ara pot arribar als 500”
El comercial de Microsistemes Principat, Marco Sousa, assegura que l’augment ha estat especialment notable en els darrers mesos. “Un mòdul de 16 gigabytes de RAM –una mida estàndard– abans podia costar 50 euros i ara pot arribar als 500”, explica. Pel que fa als models de gran capacitat, orientats a usos professionals, el preu “pot superar fàcilment els 2.000 euros”.
Els experts coincideixen que la tendència no s’aturarà a curt termini. Segons el sector, la pressió de la demanda procedent de les grans empreses tecnològiques mantindrà els preus a l’alça, com a mínim, fins al 2028.
“Molta gent està tornant al mercat de segona mà per evitar pagar de més”
Davant aquesta situació, molts consumidors opten per alternatives més econòmiques. Sousa assenyala que una part dels clients busca models de generacions anteriors que encara mantenen preus assequibles. En la mateixa línia, Javier García, tècnic de Megahertz Informàtica, apunta que “molta gent està tornant al mercat de segona mà” per poder actualitzar els equips sense assumir els nous costos.
Altres usuaris prefereixen esperar a una estabilització del mercat. No obstant això, els professionals adverteixen que no es preveu una baixada a curt termini. “Sempre expliquem que aquesta situació pot durar anys i que els preus continuaran pujant”, assenyala Sousa, ja que els fabricants treuen molta més rendibilitat a fabricar per a la IA.
“L’increment s’ha notat sobretot ara, però ja fa mesos que s’estava gestant”
El gerent de SIL Informàtica, Bernat Rodríguez, descriu una evolució similar. “L’increment s’ha notat sobretot ara, però ja fa mesos que s’estava gestant”, explica. Segons ell, molts clients encara poden resistir gràcies als estocs antics, però “quan s’esgotin, hauran d’adaptar-se als nous preus”. Rodríguez es mostra poc optimista: “El mercat no té pinta que es regularitzi aviat”.
Alguns aprofitats
Un altre factor que preocupa el sector és l’actuació d’algunes grans cadenes comercials. Sousa alerta que determinades empreses aprofiten el context d’escassetat per incrementar els marges de benefici de manera desproporcionada. “Treballem amb els mateixos majoristes que les grans cadenes espanyoles i veiem com algunes apugen els preus molt més enllà dels marges habituals”, denuncia.
Els comerciants consultats asseguren, en canvi, que mantenen els mateixos marges que abans de l’actual inflació sobtada, tot i que no poden evitar l’encariment imposat pel mercat global.
LES TARGETES GRÀFIQUES, LA MATEIXA HISTÒRIA
Les GPU són fonamentals per entrenar models d’IA, i la demanda massiva ha esgotat l’oferta a escala global. Segons els experts consultats, les targetes d’alta gamma han passat dels 2.000 euros als 4.000, a més de resultar molt difícils de trobar per a l’usuari mitjà.
La producció limitada i l’encariment dels materials han empès els preus alts per al consumidor domèstic, i els analistes alerten que aquesta tendència podria mantenir-se diversos anys.