ESTRENA CULTURAL
L’Auditori reneix amb una reforma integral i com a nova seu de l’ONCA
L’equipament reobre després de 12 mesos d’obres i una inversió d’1,3 milions d’euros
L’Auditori Nacional va reobrir ahir les portes després de dotze mesos de treballs que han comportat una inversió d’1,3 milions d’euros, i es converteix així en la nova seu estable de l’Orquestra Nacional Clàssica d’Andorra (ONCA). La ministra de Cultura, Mònica Bonell, va subratllar que “l’actuació era imprescindible després de trenta anys de funcionament”, i la va definir com una aposta de futur per garantir la viabilitat i la qualitat de l’equipament.
Les obres, executades en dues fases, van afectar els sistemes estructurals i tècnics. El director de Promoció Cultural, Joan-Marc Joval, va explicar que es va renovar completament la instal·lació elèctrica i es va implantar un sistema d’aerotèrmia per millorar l’eficiència energètica i el confort. També es van actualitzar els equips escènics, la maquinària i els sistemes de control, amb criteris de sostenibilitat i una adequació a la normativa d’accessibilitat. L’edifici incorpora ara nous espais per a persones amb mobilitat reduïda, una escala d’evacuació exterior, paviment d’accés renovat i camerinos modernitzats.
L’objectiu, segons Joval, “és assegurar un funcionament òptim a llarg termini amb només manteniment ordinari”. La reobertura simbolitza igualment un canvi d’orientació cultural. El ministeri va decidir suprimir la temporada estable de concerts per destinar recursos humans i econòmics a reforçar polítiques de suport estructural al teixit creatiu, en un context d’alta activitat musical al país.
Nou director de l'ONCA
El nou director artístic de l’ONCA, Joan Anton Rechi, va admetre que el nomenament “el va sorprendre” i que inicialment va dubtar, conscient de la responsabilitat que implica posar-se al capdavant d’una de les estructures culturals més consolidades del país. “És relativament fàcil iniciar projectes, però molt difícil mantenir-los en el temps”, va reflexionar, tot reivindicant la trajectòria sostinguda de l’orquestra al llarg dels anys.
Rechi va defensar la voluntat d’unificar les etapes anteriors: preservar l’arrelament i la connexió amb la ciutadania, i alhora reforçar el repertori i la projecció propis d’una formació nacional. Va expressar “il·lusió i nervis” davant el repte, i va celebrar que l’orquestra disposi finalment d’una seu fixa i d’una programació continuada, amb un cicle de setembre a juny que es presentarà a l’inici de temporada.
Les obres van afectar els sistemes estructurals, estètics i tècnics
El nou director va recordar experiències viscudes a la sala com a espectador i va afirmar que tornar-hi ara com a responsable artístic té un valor especial. “És fantàstic recuperar aquest equipament amb aquesta nova cara”, tot destacant que la nova etapa vol consolidar una orquestra “d’Andorra i per a Andorra”, atenta als canvis en la manera de viure la cultura.
L’edifici incorpora ara espais adaptats amb paviment d’accés renovat