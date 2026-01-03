CULTURA
Albert Gumí s’acomiada de la direcció artística de l’ONCA
Albert Gumí es va acomiadar de la direcció artística de la Fundació Orquestra Nacional Clàssica d’Andorra (ONCA) amb el concert d’Any Nou, celebrat aquest dijous a Andorra la Vella. Segons informa l’ANA, el músic va posar fi a una etapa al capdavant del projecte artístic de l’orquestra, tot i que va anunciar que continuarà vinculat a la fundació en altres funcions.
El càrrec va passar a mans de Joan Anton Rechi, amb qui Gumí va avançar que treballarà de manera coordinada per donar continuïtat als projectes de l’ONCA. Gumí va fer balanç de la seva etapa i va destacar la tasca feta per apropar l’orquestra a la ciutadania, el treball pedagògic amb infants i joves del país i el suport als músics andorrans. El concert, titulat París-Viena, va mantenir el format tradicional amb obres del repertori festiu europeu, incorporant compositors francesos com a contrapunt a la música vienesa.