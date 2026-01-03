CULTURA

Albert Gumí s’acomiada de la direcció artística de l’ONCA

Albert Gumí durant el concert d’Any Nou.

Albert Gumí durant el concert d’Any Nou.ANA / DM

Albert Gumí es va acomiadar de la direcció artística de la Fundació Orquestra Nacional Clàssica d’Andorra (ONCA) amb el concert d’Any Nou, celebrat aquest dijous a Andorra la Vella. Segons informa l’ANA, el músic va posar fi a una etapa al capdavant del projecte artístic de l’orquestra, tot i que va anunciar que continuarà vinculat a la fundació en altres funcions.

El càrrec va passar a mans de Joan Anton Rechi, amb qui Gumí va avançar que treballarà de manera coordinada per donar continuïtat als projectes de l’ONCA. Gumí va fer balanç de la seva etapa i va destacar la tasca feta per apropar l’orquestra a la ciutadania, el treball pedagògic amb infants i joves del país i el suport als músics andorrans. El concert, titulat París-Viena, va mantenir el format tradicional amb obres del repertori festiu europeu, incorporant compositors francesos com a contrapunt a la música vienesa.

