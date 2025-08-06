Renovació
La segona fase de les obres de l'Auditori Nacional costaran més de 900.000 euros
L'adjudicació, per contractació directa, ha recaigut sobre l'empresa Roca SAU
El Govern ha adjudicat la segona fase de les obres de renovació de l'Auditori Nacional d'Andorra, a l'empresa Roca SAU, per un import de 921.812,79 euros. L'adjudicació ha estat per contractació directa, després que quedés desert el concurs que va obrir el Govern.
L'empresa tindrà un termini d'execució de les obres de quatre mesos. Els treballs consistiran en la rehabilitació dels accessos exteriors i de les baranes, la reforma de la taquilla i un seguit de millores a l'escenari i camerinos. Altres aspectes que es renovaran seran els sistemes de protecció contra incendis. A més s'inclourà un sistema de producció de calefacció i refrigeració per aerotèrmia i es pintarà tant a l'exterior com a l'interior.
El ministre portaveu, Guillem Casal, ha informat que hi haurà un retard en la finalització de les obres de rehabilitació, a causa del retard en la contractació, pel fet que el concurs va quedar desert. Es preveu que els treballs estiguin enllestits a principis de 2026 i ja s'està treballant en el calendari de la programació musical.