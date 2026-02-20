Reaccions
Israel qualifica de "normalització de l'odi" la figura del rei del carnaval d'Encamp
El ministeri d'Afers Exteriors israelià demana la condemna dels fets
Israel ha condemnat "enèrgicament" el que qualifica de "grotesc espectacle de carnaval" a Andorra, segons recull un post a les xarxes socials. La publicació fa referència a la representació del rei Carnestoltes a Encamp on indiquen que una efígie amb la bandera israeliana i símbols jueus va ser penjada i cremada públicament.
El post del ministeri d'Afers Exteriors d'Israel ressalta que el que es va fer "no és una sàtira, sinó la normalització de l’odi i un eco perillós dels capítols més foscos de la història jueva". I manifesten que esperen "condemna clara de les autoritats andorranes" i l’adopció d’"accions concretes per garantir que aquesta incitació no tingui cabuda a Andorra".
NACIONAL
La disculpa de la comissió de festes tanca el conflicte del Carnestoltes
Àlex Ripoll
La publicació de les autoritats israelianes es va fer després que la comissió de festes d'Encamp hagi demanat disculpes per utilitzar aquests símbols i que l'Associació Cultural Israelita d’Andorra (ACIV) que presideix Isaac Benchluch hagi donat per tancat en conflicte sorgit per la celebració de la setmana passada.
NACIONAL
Israel exigeix la condemna oficial
Pedro García