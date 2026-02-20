Assemblea parlamentària
Andorra presenta a Viena la Sessió de Tardor de l’OSCE-PA que acollirà a l’octubre
Meritxell López defensa el compromís amb Ucraïna i alerta sobre l’impacte de la desinformació en la Sessió d’Hivern celebrada a Àustria
La Sessió d’Hivern de l’Assemblea Parlamentària de l’OSCE (OSCE-PA) s’ha celebrat del 19 al 20 de febrer a Viena (Àustria), amb la participació de la presidenta de la delegació andorrana, Meritxell López. La trobada ha reunit parlamentaris dels 57 estats membres de l’organització.
En aquest marc, la delegació andorrana ha presentat la Sessió de Tardor que tindrà lloc al Principat del 7 al 9 d’octubre. La promoció s’ha fet mitjançant un estand en col·laboració amb Andorra Turisme, que ha rebut la visita de nombrosos representants internacionals.
Durant la sessió de clausura, López ha intervingut en el debat especial sobre “Els drets humans com a base de la seguretat”, coincidint amb el quart aniversari de l’inici de la guerra de Rússia contra Ucraïna. Ha destacat el paper de la Coalició Internacional per al retorn dels infants ucraïnesos, el Registre de danys per a Ucraïna i el Conveni per a la creació de la Comissió Internacional de reclamacions, subratllant que Andorra s’ha adherit a totes aquestes iniciatives com a mostra del seu compromís amb la justícia i la protecció dels més vulnerables.
La presidenta també ha abordat la problemàtica de la desinformació i la proliferació de notícies i imatges falses, alertant que el seu impacte afecta especialment infants, dones, gent gran i col·lectius vulnerables. En aquest sentit, ha defensat la necessitat d’establir mecanismes eficaços per mitigar aquestes amenaces.
A més, López ha participat en la reunió del Comitè de revisió del Reglament de l’Assemblea Parlamentària i en la Comissió permanent, on s’han presentat els informes d’activitats del president de l’OSCE, Pere Joan Pons, el secretari general, Roberto Montella, així com del tresorer i dels representants especials.