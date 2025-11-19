Afers Exteriors
Bartolomé demana la creació d'un equip d'observadors d'eleccions a l'OSCE-PA
La delegació andorrana participa a la Sessió de tardor de l’organització a Istanbul
El conseller general Pol Bartolomé va demanar ahir, durant la Sessió de tardor de l’Assemblea Parlamentària de l’OSCE a Istanbul, la creació d’un equip específic per a l’observació electoral i l’avaluació dels efectes de la desinformació. Bartolomé va intervenir en la reunió de la Comissió Permanent, en què també va participar Meritxell López, cap de la delegació andorrana, que al seu torn va assistir a la reunió per revisar el reglament de l’Assemblea Parlamentària.
La delegació, completada per Noemí Amador i Carles Naudi, ha pres part en les tres sessions de treball de la trobada, amb temes centrats en la promoció del diàleg i la mediació, el comerç sostenible i la defensa de la dignitat humana en contextos de crisi, especialment en relació amb infants i comunitats vulnerables. La sessió, que ha reunit prop de 200 parlamentaris de 53 estats sota el lema "L’OSCE als 50: revitalitzar el multilateralisme a través del diàleg i la cooperació", també ha servit per commemorar el 50è aniversari de l’Acta Final de Hèlsinki. La pròxima Sessió de tardor de l’OSCE-PA se celebrarà a Andorra els dies 7, 8 i 9 d’octubre del 2026.
