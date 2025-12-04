Política internacional
Andorra referma el seu suport “inequívoc” a Ucraïna en el consell ministerial de l’OSCE
La ministra d'Afers Exteriors, Imma Tor, defensa que "cap país pot afrontar sol les amenaces a la seguretat"
Andorra ha participat aquesta setmana al consell ministerial de l’OSCE, celebrat a Viena en un context marcat per la guerra a Ucraïna. La ministra d’Afers Exteriors, Imma Tor, ha defensat que “cap país pot afrontar sol les amenaces a la seguretat” i ha remarcat el paper essencial de l’organisme per garantir el dret internacional i la integritat territorial dels estats.
Tor ha reiterat que “el suport d’Andorra a Ucraïna és inequívoc i indestructible”, recordant que el país s’ha alineat amb les sancions europees i ha contribuït a la resposta humanitària. També ha insistit que “no pot haver-hi pau sense justícia”, reclamant mecanismes per garantir la rendició de comptes pels crims comesos. En aquesta línia, Andorra ha donat suport als Mecanismes de Moscou i signarà el conveni per establir una Comissió Internacional de Reclamacions.
La delegació andorrana també ha participat en una sessió sobre el lideratge de les dones en processos de pau, on Tor ha afirmat que la seguretat i la resiliència democràtica només són possibles amb la seva plena participació. Durant la trobada, la ministra ha mantingut diverses reunions bilaterals amb responsables d’altres països.