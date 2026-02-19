Estrena
L’Auditori Nacional reobre com a seu de l’ONCA després d’una inversió d’1,3 milions
L’equipament d’Ordino culmina un any de reforma integral i inicia una nova etapa amb l’orquestra com a eix central de la programació cultural del país
L’Auditori Nacional tornarà a aixecar el teló els dies 27 i 28 de febrer després de dotze mesos d’obres i una inversió total d’1.3 milions d'euros, assumida pel pressupost del Ministeri de Territori i Urbanisme. La reforma integral, centrada en la modernització tècnica, la sostenibilitat, l’accessibilitat i la seguretat, marca un punt d’inflexió en el model de gestió: l’equipament esdevé la seu estable de l’ONCA, que hi desplegarà una temporada pròpia, mentre desapareix la temporada regular impulsada fins ara pel Ministeri de Cultura.
La ministra de Cultura, Joventut i Esports, Mònica Bonell, ha qualificat els treballs de “necessaris” després de tres dècades de funcionament de l’edifici. “Han estat 12 mesos d’obres que eren imprescindibles. Després de 30 anys, l’auditori necessitava millores importants”, ha afirmat, tot agraint la tasca dels equips tècnics, del Departament de Promoció Cultural i de les empreses participants. Bonell ha insistit que la despesa s’ha d’entendre “com una inversió” i ha subratllat que el temps de tancament també ha servit per “repensar projectes i donar un nou impuls” a l’equipament.
El director del Departament de Promoció Cultural, Joan-Marc Joval, ha detallat que l’actuació s’ha executat en dues fases i ha anat “més enllà d’una intervenció cosmètica”. “Hem actuat a les entranyes, als elements estructurals i de funcionament”, ha remarcat. Entre les millores tècniques destaca la renovació completa del sistema elèctric i la substitució de l’antic sistema de climatització per un d’aerotèrmia, que garanteix una temperatura adequada tant a l’estiu com a l’hivern i redueix el consum energètic. Tot l’enllumenat s’ha passat a tecnologia LED i s’ha actualitzat la maquinària escènica i els sistemes d’operació de llums.
La reforma també ha incorporat un sistema d’automatització que permet el control remot de diversos paràmetres de l’edifici, així com la posada al dia de l’aeromotricitat, fins ara inoperativa. En matèria de seguretat, s’ha construït una nova escala d’evacuació des del segon pis fins al jardí dels Boixos, s’ha millorat el sistema de desenfumatge i s’han revisat cortinatges i instal·lacions contra incendis. A l’exterior, s’ha substituït tot el paviment d’accés, molt malmès pel pas del temps, i s’han instal·lat pilones per limitar l’accés rodat i adequar-se a la normativa vigent. L’edifici s’ha impermeabilitzat novament per evitar filtracions.
El nou director artístic de l’ONCA, Joan Anton Rechi, ha remarcat que el seu nomenament va ser “una sorpresa” però també “un honor”, i ha dit que l’orquestra és “una de les estructures culturals més emblemàtiques i amb una trajectòria més llarga del país”. Ha destacat la dificultat de mantenir projectes culturals en el temps i ha assegurat que la continuïtat de l’ONCA és motiu de celebració. Rechi ha explicat que el seu projecte vol unificar l’etapa fundacional —més orientada a la projecció exterior— amb la feina d’arrelament feta els darrers anys per convertir-la plenament en “una orquestra d’Andorra i per a Andorra”, i ha celebrat que disposi d’una seu estable a l’Auditori i d’una temporada pròpia de setembre a juny.
La directora de la Fundació Creand, Francesca Ros, ha destacat la feina feta per Albert Gumí al capdavant de l’ONCA, assegurant que en els darrers sis anys ha impulsat l’orquestra, ha recuperat patrimoni musical i ha reforçat el vincle amb el talent del país i amb els joves músics. Ros ha afirmat que s’obre una nova etapa i s’ha mostrat “molt contenta” que Joan Anton Rechi, “una figura de casa i estimada”, hagi acceptat el repte de dirigir artísticament la fundació, amb l’objectiu de continuar fent de l’ONCA un projecte cultural de país que arribi a col·lectius diversos.