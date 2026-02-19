Consell econòmic i social
Descongelació de lloguers en quatre anys i augments màxims del 6% anual més l'IPC per renovar el contracte
Els increments que es podran aplicar seran els mateixos per als inquilins actuals que per als nous
La ministra d’Habitatge i Economia, Conxita Marsol, ha avançat que el projecte de llei de descongelació dels lloguers preveu un aixecament progressiu de les pròrrogues dels contractes durant quatre anys i amb increments de preu limitats. El projecte planteja increments per sobre de l’IPC en funció del preu actual del lloguer per a fer la renovació de contractes per cinc anys, tant sigui a l'inquilí del pis actual com si es vol fer amb un nou llogater.
La ministra ha remarcat després de la reunió del Consell Econòmic i Social, on ha presentat el text legislatiu aquest matí, que la filosofia de la llei és anar “cap a una desintervenció progressiva i garantista”, evitant que els prop de 20.000 contractes actualment prorrogats s’alliberin “de cop”. La previsió és que cada any es desbloquegi aproximadament un 25% dels contractes durant un període de quatre anys.
La proposta del Govern per a la renovació dels contractes fixa que els lloguers més antics i amb rendes més baixes —alguns de 4 o 5 euros el metre quadrat, signats abans del 2012— podrien incrementar-se fins a un màxim del 6% anual més IPC durant cinc anys. En canvi, els lloguers més elevats tindrien augments més moderats, d’entre l’1% i el 4% més IPC, segons el tram del preu per metre quadrat. En tots els casos, els increments estarien limitats i no es podrien aplicar de cop, segons ha especificat la titular d'Habitatge.
Marsol ha explicat que el text encara no està tancat i que en les darreres setmanes s’ha presentat als propietaris, a la coordinadora de l’habitatge i al Consell Econòmic i Social, que haurà d’emetre el dictamen final. La setmana vinent es traslladarà també als grups parlamentaris amb la voluntat d’entrar-lo a tràmit a mitjan març.
Conxita Marsol ha defensat que la voluntat és trobar un “equilibri” entre propietaris i llogaters i garantir l’interès general. També ha assegurat que la norma vol incentivar que els contractes es renovin amb el mateix llogater, ja que canviar-lo no permetria aplicar increments superiors als previstos. La titular d’Habitatge ha subratllat que el procés ha estat “molt participatiu” i que el text encara pot ajustar-se pel que fa als percentatges finals. La previsió és presentar-lo formalment d’aquí a unes dues setmanes.