CONSELL GENERAL
18 mesures per frenar el sobrecreixement
La Llei del sòl incorporarà mecanismes com el dret de tempteig o quotes de construcció
La reforma de la Llei del sòl introduirà 18 mesures per combatre el creixement urbanístic desmesurat que ha experimentat el país en els darrers anys. L’objectiu de la reforma és, d’una banda, garantir uns serveis públics de qualitat i, de l’altra, impulsar una planificació a llarg termini pel que fa a la disponibilitat de recursos naturals essencials, com l’aigua i el sòl.
La presentació, ahir, a càrrec del president i la vicepresidenta de la comissió, Jordi Casadevall, de Concòrdia, i Gemma Riba, del grup Demòcrata, va exposar els principals mecanismes i eines que serviran per marcar el camí a seguir després de 14 mesos de treball conjunt entre tots els grups parlamentaris i diversos actors clau del país, com constructors, ramaders o propietaris. Els punts acordats s’acabaran de desenvolupar en la comissió legislativa que s’iniciarà després del debat al Consell General, previst pel març.
Un dels punts més destacats és la possible aplicació del dret de tempteig i retracte per part del Govern, un sistema ja utilitzat a França i Espanya que permet a l’executiu igualar l’oferta de compra de terrenys i immobles que tinguin un interès especial per al país. “En cap cas seria una expropiació”, va subratllar Casadevall; es tractaria de compres puntuals i estratègiques, sempre amb un acord previ amb els propietaris.
NACIONAL
Més construcció als nuclis urbans
Àlex Ripoll
El dictamen aposta per reforçar la planificació urbanística a escala supracomunal, amb l’objectiu de coordinar millor qüestions estructurals com l’habitatge, la mobilitat, els serveis públics i la gestió dels recursos naturals. En aquest sentit, es planteja adaptar els Plans d’Ordenació i Urbanisme Parroquial (POUP) a les previsions de creixement poblacional i garantir que s’ajustin a les cartografies oficials de riscos naturals, per anticipar necessitats i evitar desequilibris en el desenvolupament del territori.
Entre les mesures destacades també hi ha l’adequació dels sistemes viaris a les característiques de cada zona, promovent una planificació integrada entre urbanisme i mobilitat, així com la introducció d’un model d’edificabilitat decreixent a partir dels nuclis urbans per racionalitzar el creixement i optimitzar les infraestructures. A més, el text defensa la protecció del sòl agrícola, la preservació del paisatge i la incorporació dels valors de biodiversitat en les polítiques urbanístiques.
PARRÒQUIES
Consens parlamentari per establir els eixos de la futura llei del sòl
Pedro García
El document proposa actualitzar periòdicament els estudis de capacitat de càrrega del territori i establir controls més estrictes sobre grans desenvolupaments urbanístics, especialment pel que fa al moviment de terres i l’impacte paisatgístic. També planteja crear zones d’especial protecció per salvaguardar construccions tradicionals i promoure l’ús de materials i tipologies autòctones. En l’àmbit normatiu, es recomana homogeneïtzar terminis, nomenclatures i procediments dels POUP, revisar el règim de llicències i reforçar la seguretat jurídica.
Un cop publicat, el text s’elevarà al ple del Consell General, obrint així una segona fase legislativa destinada a consolidar un model de desenvolupament més sostenible, coordinat i amb visió de país.
1,5 milions de metres
Un dels punts que van destacar els ponents va ser la dificultat per accedir a certes dades dels comuns, ja que es van fer diverses peticions d’informació que no van poder contestades, “no per manca de voluntat dels comuns”, va remarcar Casadevall, sinó perquè les dades no estaven recollides o unificades. Per resoldre-ho, l’informe de la comissió demana també centralitzar i sistematitzar les dades d’urbanisme en un sistema unificat.
Les dades a les quals sí que van poder accedir diuen que des del 2019 s’han autoritzat prop d’1,5 milions de metres quadrats d’obra, amb una mitjana anual superior als 200.000 metres quadrats. Una part important d’aquesta superfície encara no s’ha materialitzat: gairebé 300.000 metres quadrats autoritzats no han iniciat les obres i aproximadament el 40% del sostre previst –més de 600.000 metres quadrats– no ha culminat el procés constructiu.
Pel que fa a la distribució territorial, l’estudi destaca una clara concentració de l’activitat a la vall central: prop del 50% de les autoritzacions es localitzen a Andorra la Vella i Escaldes-Engordany, segons van destacar els ponents.
Les mesures
Introduir els drets de tempteig i retracte per permetre al Govern i als comuns intervenir de manera puntual i selectiva en la compra de sòl i immobles que tinguin un interès estratègic per al país.
MOVIMENTS DE TERRES
Reduir i regular el moviment de terres i les excavacions establint criteris, objectius i límits clars segons la naturalesa del sòl, el pendent i l’impacte paisatgístic, amb l’objectiu de minimitzar l’alteració del medi.
PROTEGIR ELS SÒLS AGRÍCOLES
Protegir el sòl agrícola amb garanties d’aprofitament urbanístic específiques per tal de conservar i garantir l’activitat del sector primari.
SISTEMES VIARIS
Adequar els sistemes viaris segons les característiques de cada zona i la mobilitat prevista.
HOMOGENEÏTZAR
Revisar i homogeneïtzar terminis, llicències i règims dels POUP per reforçar la seguretat jurídica.
RISCS NATURALS
Integrar els POUP amb les cartografies oficials de riscos naturals per garantir la seguretat.
CONSTRUCCIÓ FORA DELS NUCLIS
Impulsar un model d’edificabilitat decreixent a partir dels nuclis urbans, amb l’objectiu de racionalitzar el creixement, evitar la saturació dels centres i optimitzar la provisió d’infraestructures públiques.
QUOTES URBANÍSTIQUES
Introduir quotes urbanístiques com a instrument transitori per a un creixement equilibrat que podran aplicar els comuns en moments en els quals sigui necessari.
ZONES DE PROTECCIÓ
Crear zones d’especial protecció per homogeneïtzar la preservació del paisatge i el patrimoni.
VALORS PAISATGÍSTICS
Incorporar biodiversitat i valors paisatgístics en la planificació urbanística i estratègies nacionals.
EL PS RECLAMA UNA MILLOR MOBILITAT
Moliné va defensar la necessitat d’una visió global de la xarxa viària, tant interna com d’accessos externs, per identificar punts crítics i estudiar alternatives que reforcin la resiliència del Principat. Va recordar que el creixement demogràfic dels darrers anys no ha estat acompanyat per un desenvolupament de les infraestructures, i que cada incidència a les vies principals deixa el país aïllat.