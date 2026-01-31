CREIXEMENT SOSTENIBLE
Consens parlamentari per establir els eixos de la futura llei del sòl
La previsió és que el dictamen es pugui votar a la sessió de Consell General del 19 de març
La comissió d’estudi del Consell General encarregada d’analitzar les mesures d’ordenació del territori i urbanisme per garantir un creixement urbanístic sostenible va anunciar ahir el tancament del dictamen final amb un ampli consens de tots els membres. Segons van comunicar, el document va ser signat pel president de la comissió, Jordi Casadevall, conseller de Concòrdia, i la vicepresidenta, Gemma Riba, de Demòcrates, dins el termini previst, que finalitza avui.
Després de tretze mesos de treball “intens i rigorós”, la comissió, integrada per representants de tots els grups de l’arc parlamentari, va comunicar que “ha acordat de manera consensuada els eixos que haurien de servir de base per a una futura modificació de la Llei general d’ordenació del territori i urbanisme (LGOTU)”, coneguda àmpliament com a Llei del sòl. Com van avançar, l’objectiu és transitar cap a un model de creixement més sostenible, ordenat i respectuós amb l’entorn, amb una visió a mitjà i llarg termini.
“S’han intentat treballar totes les perspectives i el dictamen és un recull d’aspectes interessants”
Com van afirmar, “els treballs s’han desenvolupat amb criteris d’imparcialitat i objectivitat, i han inclòs una dotzena de compareixences públiques”. Al llarg d’aquests mesos, la comissió s’ha reunit amb experts en urbanisme i territori, representants dels comuns, tècnics de l’administració, col·legis professionals, agents del sector immobiliari i de la construcció, així com amb entitats vinculades a la protecció del medi ambient i l’ordenació del territori. Aquest procés d’escolta ha permès recollir visions diverses i enriquir el dictamen final.
La comissió es va reunir amb diversos actors per escoltar les propostes
La previsió és que el document es pugui votar a la sessió del Consell General del pròxim 19 de març, la primera prevista després de l’aturada i un cop iniciat el nou període de sessions. La comissió va anunciar que, prèviament, durant el mes de febrer s’explicaran públicament les principals conclusions i línies mestres del dictamen.
Un cop validat pel ple, la voluntat compartida dels membres de la comissió és impulsar la creació d’una comissió de caràcter legislatiu per començar immediatament els treballs de reforma de la LGOTU. Aquesta modificació es faria mitjançant una proposició de llei que ajusti l’actual marc legal, sense redactar una nova llei, amb la voluntat que la reforma es pugui aprovar dins de l’actual legislatura, com van informar.
Els grups volen una comissió legislativa per treballar en la llei del sòl
Casadevall va valorar de manera positiva l’entesa assolida en comissió, assegurant que “s’ha produït un ambient en què tothom ha volgut avançar”. Segons el president de la comissió, “s’han intentat treballar totes les perspectives i el dictamen serà un recull d’aspectes interessants”.