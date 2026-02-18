TALL A L'RN-20
Davallada del 70% en la venda de producte francès al Pas de la Casa
Els transports que no es poden endarrerir han d’entrar per la frontera del Runer
La crisi al Pas de la Casa provocada per l’esllavissada a l’RN-20 segueix deixant afectacions greus en la majoria de sectors econòmics del país i els transportistes i les empreses de mobilitat i logística no es queden al marge. Segons van confirmar diverses empreses, l’afectació és “molt gran”, especialment pel que fa a la venda de productes francesos. Les primeres estimacions alerten d’una davallada del 70% en les vendes i una preocupació a mitjà termini referent a la caducitat dels productes.
El tall a l’accès pel Pas de la Casa obliga als transportistes a haver d’efectuar l’entrada a Andorra per la frontera del riu Runer, cosa que comporta “sobrecostos logístics”, sobretot per la necessitat que certs productes hagin d’arribar sí o sí per manca d’estoc, segons alerten les fonts consultades, i també per tenir inmobilitzat, és a dir, maquinària, sense rotació.
En l’àmbit de la mobilitat, el tall també està provocant cancel·lacions de grups que tenien previst venir al Principat durant aquestes dates. Daniel Vinseiro, CEO d’Andbus, va estimar en un 25% les anul·lacions dels grans grups provinents de països d’Europa, tot i assegurar que la majoria s’han pogut redirigir per l’aeroport de Barcelona. Pels petits grups, normalment procedents de Tolosa, l’estimació augmenta al 50%. Amb el tall, la durada del viatge des de la localitat francesa s’incrementa al voltant de més de quatre hores per trajectes d’anada i tornada i obliga a l’empresa a destinar dos conductors i més despeses en benzina, fet que provoca que el preu del servei s’hagi duplicat i no sigui atractiu pels clients.