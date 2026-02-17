ESTUDI DEL SAAS
La soledat augmenta fins a un 50% el risc de patir depressió
El cap de Salut Mental i Addiccions del SAAS, Joan Soler Vidal, va advertir de la relació directa entre la soledat i la depressió citant un estudi publicat a la revista científica PLOS One que ho avala. La recerca, basada en el seguiment de 47.000 persones durant sis anys (2016-2023), va concloure que aquells que afirmaven sentir-se sempre sols tenien un 50% més de probabilitats de desenvolupar una depressió, mentre que entre els que asseguraven no sentir-se mai sols el risc se situava entre el 7% i el 8%. Soler va remarcar que es limitava a donar dades i va subratllar que la dimensió i la durada de l’estudi li atorgaven solidesa. El baròmetre d’Andorra Recerca i Innovació amb Unicef va indicar que un 32,6% de la població presenta símptomes compatibles amb ansietat i un 37,1% podria patir depressió, xifres lleugerament estabilitzades però encara per sobre dels valors prepandèmia. A més, un 10% de la població va afirmar sentir-se sola sovint o sempre, especialment joves.
NACIONAL
