Llistes d’espera d’un mes i mig per a consultes amb psiquiatres
Els psicòlegs infantils tenen la mateixa espera, mentre que els d’adults tarden una setmana
Els pacients que necessiten atenció de psicologia per a adults poden obtenir una cita en un termini aproximat d’entre sis i dotze dies, mentre que les consultes amb psiquiatres i els serveis de psicologia infantil i juvenil registren esperes sensiblement més llargues, que poden arribar fins a prop d’un mes i mig. Així ho va exposar el cap del servei de salut mental i addiccions, Joan Soler, durant una entrevista concedida a l’Agència de Notícies Andorrana (ANA).
En el transcurs de la conversa, Soler va comprovar la situació en temps real i va fer una prova simulant el cas d’un pacient fictici per veure quan se li podria assignar una visita amb un psicòleg d’adults. En contactar amb diversos professionals del servei, es va constatar que la primera hora disponible se situava ja la setmana següent. Segons va explicar el mateix responsable, aquesta comprovació “in situ” confirmava que els terminis habituals per a aquest tipus d’atenció es mouen dins la franja d’entre sis i dotze dies d’espera.
Pel que fa a l’àmbit de la psicologia infantil i juvenil, Soler va remarcar que els temps d’espera són més llargs a causa de la demanda elevada i de la complexitat dels casos, però va precisar que, en general, “no superen un mes i mig”, situant-se habitualment al voltant dels 45 o 50 dies. En canvi, les visites amb psiquiatres són les que concentren una major pressió assistencial: cada professional té assignats aproximadament entre 500 i 550 pacients, una càrrega que repercuteix directament en l’allargament dels terminis per obtenir consulta.
Davant d’aquesta situació, el responsable del servei va assegurar que salut mental i addiccions està treballant per reduir les llistes d’espera i millorar la capacitat de resposta. En aquest sentit, el pressupost del 2026 inclou l’ampliació d’hores de psicologia.