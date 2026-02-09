Salut mental
La psicòloga Helena Vilà proposa dotar de més eines a empreses i individus contra l'ansietat
La creadora de Ment Conscient apunta que les principals inquietuds a Andorra apareixen a l'entorn laboral
"No es tracta de canviar ningú, sinó d’entendre’ns millor", afirma Helena Vilà Naudí, fundadora de MentConscient i formada en psicologia. Amb aquesta premissa, Vilà apunta que les principals inquietuds a Andorra apareixen a l'entorn de treball. Les preocupacions més recurrents estan relacionades amb l’angoixa, l’ansietat i l’estrès. La sobrecàrrega de feina, la percepció que l’esforç no es veu reflectit en el salari o les dificultats de relació amb companys i superiors són alguns dels temes que emergeixen amb més freqüència.
També hi ha, segons explica, una dificultat habitual a l’hora de reclamar millores laborals. "Moltes persones creuen que mereixen un augment, però no s’atreveixen a demanar-lo. Hi ha una creença de no ser prou bona o la por d'afrontar el superior", indica.
Pel que fa a les inquietuds, Vilà Naudí apunta que el tabú sobre el malestar emocional ha disminuït en els darrers anys. "Abans costava més dir que no estaves bé. Ara hi ha menys por de reconèixer-ho i de voler fer alguna cosa al respecte", assegura.
MentConscient neix després d’anys de trajectòria vinculada al treball amb persones i a l’àmbit dels recursos humans, el lideratge i la gestió d’equips. Vilà Naudí explica que sempre li ha interessat "la part humana de les persones", ja que, segons afirma, "anem on anem, sempre que hi hagi persones hi haurà psicologia".
El projecte, que va iniciar la seva activitat l'octubre del 2025, treballa tant amb particulars com amb empreses. En l’àmbit corporatiu, l’objectiu és afavorir la cohesió dels equips sense "canviar ningú", sinó identificant els valors i elements comuns que permetin treballar de manera més alineada amb la cultura empresarial. "Si en un equip de cinc persones cadascú té una cultura i uns valors diferents, serà molt complicat que treballin a l’una", exposa. La seva tasca depèn detectar el motiu de la descohesió i trobar punts de connexió que beneficiïn tant les persones com l’organització.
Vilà oferirà aquest dimarts 10 de febrer una conferència a l’Hotel Roc Blanc d’Escaldes-Engordany, dins de l’Speaker’s Corner, centrada en eines pràctiques per gestionar l’ansietat, l’estrès i els pensaments que sovint ens desborden. L’activitat tindrà lloc de 19 a 20.30 hores i està adreçada a qui vol adquirir eines pràctiques per gestionar l’emocionalitat i millorar la salut mental tant per professionals com per particulars.