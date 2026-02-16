PROHIBICIÓ D'ACCÉS ALS MENORS DE 16 ANYS
Una regulació gairebé impossible
Diversos experts asseguren que serà molt complicat establir una eina efectiva de control que no deixi la porta oberta a saltar-se la norma
La iniciativa que va plantejar el Govern per prohibir l’accés a les xarxes socials als menors de 16, que s’emmarca en una línia de regulació internacional, presenta seriosos dubtes sobre com es pot dur a terme aquesta limitació en l’àmbit tècnic i en el de la privacitat i la protecció de dades, especialment de les de persones menors d’edat. Diversos experts en la matèria van assegurar al Diari que, tot i que hi ha diverses vies per intentar establir eines de control, totes presenten portes obertes per saltar-se la restricció i que tot dependrà de les habilitats dels joves per fer-ho.
José Luis Torrecilla, expert en protecció de dades de la consultora Xpert, va advocar per una restricció de la mateixa infraestructura de telecomunicacions a partir de “limitacions per IP”, com es fa per a algunes eines d’intel·ligència artificial com Grok, l’assistent de X, la xarxa social d’Elon Musk. Amb aquest mètode es podria prohibir l’accés a diverses webs si la xarxa detecta que un dispositiu està en propietat d’una persona menor de 16 anys. Tot i això, Torrecilla va assenyalar que amb una xarxa VPN, que simula que el dispositiu es troba fora d’aquest control, es podria esquivar la restricció. Segons l’expert, sigui quina sigui la mesura de control que s’adopti, “sempre hi haurà alguna forma de saltar-se la norma i això dependrà de la traça que tinguin els joves per fer-ho”. Les mesures tènciques que s’adoptin també hauran de tenir en compte la privacitat i la protecció de dades, especialment sensibles en tractar-se de menors. Segons Torrecillas, la protecció de la privacitat està garantida constitucionalment, apuntant que “aquest és un terreny que necessita una regulació familiar on ha de prevaldre el criteri dels pares”.
Jaume Díez, també expert en protecció de dades de l’empresa win2win, va apostar per l’establiment de filtres de contingut i controls parentals en ser una mesura “més efectiva, raonable i menys intrusiva”, apuntant que per fer la restricció de la infraestructura “s’ha de disposar de les dades dels menors i això es troba al límit” i posant el focus en el valor de la seva privacitat: “Els menors són vulnerables i les seves dades valen molts diners”, va explicar, i aquestes no poden caure sota el control de les grans tecnològiques. Tot i això, Díez va coincidir que “serà molt complicat” i que “sempre hi haurà una fórmula per saltar-se la restricció”.
Ambdós experts van esmentar, també, la importància del paper de la IA en aquesta fórmula. Segons Díez, “intentar controlar-la serà complicat” per com avança la seva evolució, apuntant que les noves tecnologies “estan generant coses molt bones, però també molt dolentes”. Com va assenyalar, el futur de la regulació haurà d’anar acompanyat “d’altres polítiques perquè la tecnologia difícilment la podràs controlar”, apostant per un foment de l’educació tecnològica i de l’esperit crític de les noves generacions que ja creixen amb aquestes noves eines.