CONSELL DE MINISTRES
El Govern treballa “intensament” per prohibir l’accés a les xarxes als menors
Casal recorda que aquesta línia d’actuació ja es va anunciar durant la tardor passada
El ministre portaveu, Guillem Casal, va confirmar en la roda de premsa posterior al consell de ministres que el Govern està treballant “intensament” per prohibir l’accés a les xarxes socials als menors de 16 anys. Segons va explicar, la iniciativa s’emmarca en un context internacional en què la protecció dels infants i adolescents en l’entorn digital genera cada cop més consens i sensibilització. En aquest sentit, va recordar que a Espanya i França aquesta és una línia d’actuació que ja s’ha seguit, però que “no és res que ens agafi de nou”.
Casal va deixar clar que aquesta mesura no és sobrevinguda ni respon únicament a l’actual debat internacional, sinó que forma part d’una tasca que l’executiu ja té en marxa des de fa mesos. Concretament, va situar l’inici d’aquest procés “des de la tardor”, moment en què el cap de Govern, Xavier Espot, va fer públic que l’executiu estava centrat en la modificació de la Llei qualificada dels drets dels infants i dels adolescents. L’objectiu d’aquesta reforma és reforçar la protecció de la infància en els entorns digitals i dotar la normativa d’un marc més ferm i específic que l’actual, adaptat als nous riscos i realitats vinculats a l’ús de les tecnologies.
En paral·lel a aquesta modificació legislativa, el ministre portaveu també va anunciar que el Govern treballa, de la mà de la ministra de Justícia i Interior, Ester Molné, en canvis al Codi Penal relacionats amb l’entorn digital. Tot plegat forma part d’un enfocament coordinat per actualitzar les eines legals davant els reptes que planteja l’ús de les xarxes i altres plataformes digitals per part dels menors.
Més
- AJUDES A RAMADERS. Agricultura ha fet efectiu el pagament del quart trimestre del 2025 de l’ajut per a Ramaders d’Andorra, SA, per un import total de 129.699,34 euros.
- GESTIÓ LOGÍSTICA. Aprovada la creació del títol estatal de bàtxelor en gestió logística. L’AQUA valorarà les propostes dels centres per implementar-lo.
CONCURSOS PÚBLICS MÉS TRANSPARENTS
Una de les principals novetats del reglament és l’obligatorietat que l’obertura de totes sigui pública. La voluntat és garantir la màxima transparència i integritat en els processos de contractació pública, segons Casal.