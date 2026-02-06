XARXES SOCIALS
Els psicòlegs demanen mesures addicionals per protegir els joves
El col·legi reclama que la verificació d’edat pugui ser efectiva i fiable
El Col·legi Oficial de Psicòlegs d’Andorra (Copsia) va valorar positivament que el Govern posi sobre la taula la necessitat de protegir infants i adolescents en l’entorn digital, arran de l’anunci de prohibir l’accés a les xarxes socials als menors de 16 anys. Tot i això, l’entitat va advertir que una mesura d’aquest tipus “ha d’anar més enllà d’una resposta normativa”, i va reclamar que s’emmarqui “en una estratègia global que inclogui educació, acompanyament i recursos”. Segons el col·legi, si no és així “es corre el risc de quedar-se en una mesura simbòlica”.
El Copsia va considerar que fixar el límit als 16 anys pot tenir sentit com a mesura de protecció “en una etapa de gran vulnerabilitat emocional, social i identitària”. Amb tot, van apuntar que l’edat cronològica no sempre reflecteix la maduresa psicològica i que els límits legals han d’anar acompanyats de supervisió adulta, educació digital i treball preventiu. “Més que parlar només d’edat, cal parlar de competències, acompanyament i context”, van assenyalar. Pel que fa a l’eficàcia d’una prohibició, el col·legi va alertar que pot ser contraproduent “si és fàcil de saltar o si no s’acompanya d’explicacions i alternatives”. En aquests casos, van assenyalar que pot afavorir l’ús ocult, la pèrdua de confiança amb els adults o dificultar que els adolescents demanin ajuda davant situacions de risc. En aquest sentit, van defensar que la clau no és només prohibir, sinó com i amb què s’acompanya la mesura.
“La intel·ligència artificial pot ajudar a fer trampes, però també ens ajudarà
a detectar-les”
Els psicòlegs van coincidir que prohibir, limitar i educar són elements complementaris. L’educació en pensament crític, autoestima, gestió emocional i relacions sanes ha de ser la base; els límits són necessaris, especialment en edats primerenques, i la regulació és imprescindible perquè les plataformes assumeixin responsabilitats. Cap d’aquests factors, remarquen, és suficient per si sol. En aquesta línia, el Copsia també va constatar un augment de les consultes relacionades amb l’ús de pantalles i xarxes socials. Segons van afirmar, cada cop arriben més famílies “preocupades per l’ús excessiu del mòbil, conflictes pels límits, problemes de son, dificultats de concentració, baixa autoestima o comparació constant” dels adolescents, així com casos de ciberassetjament, pressions a través de xarxes, control en relacions adolescents i exposició a continguts inadequats. Segons els psicòlegs, “les xarxes poden ser un factor de risc en si mateixes, però molt sovint actuen com a amplificadores de dificultats prèvies”, arribant a poder “intensificar i cronificar” una problemàtica determinada tot i no ser l’origen d’aquesta.
“Les mesures ens serviran per fer el control i ens haurem de fixar com ho fan al nostre entorn”
El Copsia va subratllar que perquè la mesura tingui un impacte realment positiu cal garantir “una verificació d’edat efectiva i fiable”, un pla educatiu continuat adreçat a infants, adolescents, famílies i professionals, i recursos suficients en formació i suport psicològic. A més, van reclamar un seguiment rigorós de la prohibició i espais d’escolta als adolescents per afavorir la corresponsabilitat i l’adhesió a les normes.
La clau de la prohibició es troba a establir quines seran les mesures concretes que regularan l’accés a les xarxes socials per als menors de 16 anys. Jordi Ubach, responsable de l’Agència Nacional de Ciberseguretat (ANC), va avançar que “encara s’està treballant en l’establiment de la regulació en la línia de la protecció dels menors”. Des de l’ANC van explicar que “fins que no s’estableixi la llei, no sabrem quines seran les mesures específiques” i, per tant, encara està en l’aire què, qui i com es regularà aquesta prohibició d’accés. Una de les principals preocupacions és com poden afectar les noves tecnologies, com ara la intel·ligència artificial, a fer efectiva o no la prohibició. Segons Ubach, “la IA pot ajudar a fer trampes, però, a la vegada, també ens ajudarà per detectar-les”. Sobre com s’implementaran, Ubach va assegurar que “s’haurà de realitzar un control a partir de les mesures que s’estableixin” i, segons el responsable de l’agència, també serà important “veure com es gestiona als països de l’entorn”.
UNA REGULACIÓ QUE TRAVESSA FRONTERES
Pedro Sánchez va plantejar no tan sols la prohibició d’accés als menors de 16, sinó també la traçabilitat dels missatges d’odi i la responsabilitat dels directius de les grans tecnològiques. Aquesta proposta planteja inquietuds sobre com es gestionaria un eventual ús de dades biomètriques per verificar l’edat i quina seria la seva efectivitat, a més d’estar en discordança amb la visió de la UE sobre la responsabilitat dels tercers.