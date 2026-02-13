EFECTES DEL TEMPORAL
El vent tomba un arbre a la CG-1 i l’ensurt majúscul acaba en caos viari
La incidència a l’avinguda Salou és l’episodi de més gravetat en un matí amb dotze sortides dels bombers i cotes altes de pistes tancades
El fort vent s’havia pronosticat per a les cotes altes –on hi havia avís taronja–, però també va bufar amb força al fons de vall, generalitzant l’alerta de Protecció Civil a tot el territori fins a les tres de la tarda. L’alarma de la jornada va ser l’arbre de dimensions considerables que va caure sobre l’avinguda Salou pocs minuts abans de dos quarts de nou del matí: malgrat ser hora punta de circulació, únicament es van haver de lamentar afectacions materials (va impactar sobre tres cotxes, que van patir danys de diversa consideració, com trencament de vidres o l’aixafament del sotre) i una de les conductores va haver de ser atesa per una crisi d’ansietat a causa de l’ensurt, que va ser majúscul. L’incident va obligar a tallar la carretera i l’afectació la van patir centenars de conductors en forma de caos viari, tot i que la circulació en sentit pujada es va desviar per darrere del Comunal per connectar amb la rotonda de la Comella fins a les 10.32 hores, quan ja va poder ser restablerta completament. El col·lapse va arribar al Pont Pla per baixar de la Massana i la sortida d’Encamp per dirigir-se al centre, amb el bloqueig generalitzat a Andorra la Vella i d’Escaldes i agents de circulació intentant una fluïdesa impossible. L’avinguda Tarragona, l’avinguda Riberaygua, la zona de Doctor Mitjavila, el carrer de la Unió, la carretera de l’Obac o els carrers del Clot d’Emprivat van ser algunes de les zones on els conductors van patir les conseqüències. Els problemes van contagiar la mobilitat des de la Seu d’Urgell, amb esperes de fins a una hora per agafar el bus que puja al Principat.
NACIONAL
Fernando Galindo
L’arbre bolcat està en un terreny privat però ha de ser objecte d’una obra pública impulsada pel Govern per construir-hi una voravia en alçada que permeti el pas de vianants entre el Comunal i la rotonda de la Comella. Uns treballs als quals es va referir ahir el ministre portaveu, Guillem Casal, en declaracions recollides per l’agència ANA, apuntant que suposaran una millora de seguretat per a la zona. Però per evitar nous ensurts, es va programar un tall nocturn per sanejar els arbres d’aquell punt. Sobre la competència en l’incident, el comú de la capital va indicar que la corporació ho era en relació amb l’aparcament situat a la zona i les voravies de la carretera accidentades, però no de la zona privada. Sobre la carretera, la té el Govern i en la retirada de l’arbre van implicar-se operaris del comú d’Andorra la Vella i del COEX i també els bombers. No va ser possible determinar de qui és la responsabilitat (l’assegurança de qui haurà de compensar els danys als afectats) però, en tot cas, Casal va voler remarcar que a la força del vent s’hi havia d’afegir “la pluja dels darrers dies i la neu, molt humida”, i que aquest “cúmul de situacions” poden explicar la caiguda de l’arbre. Un fet “fortuït” que no va causar danys personals.
NACIONAL
Redacció
Més intervencions
Els bombers van fer una dotzena de sortides entre les 8.00 i les 11.30 hores, la majoria a la capital. També es van haver de desplaçar a la plaça de la Germandat, on va caure una placa solar de les que s’estan instal·lant, o per assegurar teulades, com la de l’escola andorrana de la capital. La ventada, a més, va derivar en el tancament de les cotes altes de les estacions d’esquí.
Per avui s’ha activat l’avís groc per vent i nevades i el comú va decidir anul·lar la rua de Carnestoltes de les escoles prevista.