QR per veure l’historial mèdic a l’estranger
El Govern presenta la nova versió de l’aplicació de Salut amb millores a l’accessibilitiat
La nova versió de l’app Andorra Salut incorporarà funcionalitats que facilitaran l’accés a la informació mèdica i milloraran la relació entre pacients i professionals. Una de les principals novetats és que els metges que no tinguin accés directe a la història clínica andorrana –com ara els de consultes dels països veïns– podran consultar fàcilment els resultats de proves diagnòstiques mitjançant un codi QR que els facilitarà el mateix pacient.
Aquest és un dels canvis destacats de l’actualització de l’aplicatiu, que van presentar ahir la ministra de Salut, Helena Mas; la directora general del SAAS, Meritxell Cosan, i el tècnic del servei informàtic del SAAS, Santiago Sánchez. Entre les millores més rellevants també hi ha una major accessibilitat a informació clau. L’usuari podrà consultar de manera més clara les derivacions pendents o ja programades, una eina que, segons els responsables del projecte, ajudarà a reduir les “visites innecessàries” de persones a qui els caducava la derivació i havien de tornar a la consulta per renovar-la. En la mateixa línia, Sánchez va remarcar que l’objectiu general és que l’usuari tingui “més accés a la informació del dia a dia” d’una manera àgil i intuïtiva.
L’app suma més de 50.000 descàrregues, uns 25.000 usuaris actius i una mitjana mensual de prop de 5.000 connexions. Amb l’actualització també s’hi ha incorporat un nou apartat informatiu que recull les preguntes i incidències més freqüents que rep el SAAS, alhora que s’ha renovat el disseny i l’estructura general per facilitar la navegació.
Els ‘físios’ neguen ser la causa de la pressió assistencial
Redacció
Durant la presentació, la ministra Mas va destacar que les novetats suposen un “salt qualitatiu i un pas endavant en el procés de transformació digital en l’àmbit de la salut”, amb la voluntat de posar el ciutadà al centre del sistema. En aquesta línia, va avançar que es treballa perquè en el futur l’aplicació pugui integrar serveis vinculats a la telemedicina i permeti sol·licitar cites en línia a tots els centres del país.
Més de 17.000 persones ja han descarregat la cartera digital
Àlex Ripoll
Per la seva banda, Cosan va subratllar que moltes de les millores “són fruit de les aportacions dels mateixos usuaris i professionals”, que han permès introduir canvis orientats a fer el sistema més pràctic.
MAS DESCARTA LA PUJADA LINEAL DE LES TARIFES DELS FISIOTERAPEUTES
Mas va descartar una pujada lineal de les tarifes, ja que “no solucionaria res”. En aquest sentit, va recordar que no és el mateix tractar una persona jove sense patologies prèvies que un pacient d’edat avançada o amb necessitats més especialitzades.
Pel que fa a les desconvencions, la ministra va reconèixer que n’hi ha, però va remarcar que no són “massives” i que una part s’explica per la revisió de les llistes, en què es van detectar professionals que ja no exercien al país però seguien registrats.