EFECTES DEL TEMPORAL
Nou tancament a la frontera amb França
França estudia bloquejar les carreteres d’accés a Andorra durant el cap de setmana
La Direcció Interregional de Carreteres del Sud-oest de França (Dirso) estudia el tancament de la frontera del Pas de la Casa a partir d’avui a les 21 hores i fins diumenge a les 8 del matí davant la previsió meteorològica adversa per a aquest cap de setmana. El Govern manté reunions amb les autoritats franceses per analitzar la situació i intentar evitar el tancament total de l’accés. L’executiu preveu continuar els contactes avui al matí i comunicar al migdia les possibles restriccions o afectacions viàries.
En paral·lel, la Dirso ja ha anunciat limitacions de trànsit que afectaran especialment els vehicles pesants i diversos trams clau de la xarxa que connecta amb Andorra. Concretament, quedaran tancades les carreteres RN-320 i RN-22 –aquesta última, principal via d’accés al Pas de la Casa– des d’avui a les nou del vespre fins diumenge a les vuit del matí. També es prohibirà la circulació de vehicles de més de 19 tones a les RN-20, RN-320 i RN-22 en el tram entre Foix i Ur, inclòs l’accés a Andorra, des d’aquesta nit fins dilluns a les vuit del vespre. A més, es preveu el tancament total de l’RN-320 des del coll de Pimorent fins a la Croisade per a tots els vehicles, inclosos els autobusos.
D’altra banda, Concòrdia ha demanat al Govern una diagnosi exhaustiva de riscos als accessos viaris amb França i Espanya, especialment al tram de l’RN-20 entre Acs-dels-Tèrmes i Andorra.
La formació defensa que els estudis tècnics han de marcar les prioritats d’inversió en infraestructures estratègiques i reclama definir, a partir d’aquesta anàlisi, un pla d’actuacions amb horitzó de sis o set anys. Tot i que es tracta d’obres fora del territori andorrà i subjectes a negociació diplomàtica, Concòrdia ho considera una qüestió d’Estat per la seguretat i pel seu impacte econòmic, especialment al Pas, que genera prop del 20% del PIB.
El partit qualifica d’alarmant el despreniment en una carretera molt utilitzada i que considera una “línia de vida” per a l’economia del país.