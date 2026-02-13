COL·LOQUI DE L'EFA
Els empresaris forcen el debat
Jordana i Baró veuen difícil arribar a un acord sobre un canvi de marc en el sistema de pensions i fan palès que la situació es troba enquistada
El debat sobre les pensions segueix viu tot i l’aturada de l’activitat parlamentària del febrer i així es va demostrar durant el col·loqui del ministre de Finances, Ramon Lladós, amb l’Empresa Familiar Andorrana (EFA). Durant l’exposició anual del titular de Finances als empresaris per explicar els reptes pressupostaris del futur del Principat, Jordi Jordana, president del grup parlamentari demòcrata i membre de la comissió de seguiment de les pensions, i Pere Baró, president del PS, van explicar que la comissió segueix sense assolir un acord després que Xavier Cornella, CEO de Creand Crèdit Andorrà, i Josep Delgado, expresident de la CASS, preguntessin sobre l’estat de la qüestió a Lladós durant el torn de preguntes a la fi de l’exposició. Aprofitant que els consellers generals també havien assistit a l’acte, el ministre de Finances va assenyalar que ells eren els més adients per contestar a les preguntes.
“Si no hi ha consens, el poble decidirà qui ho ha fet més o menys bé a les urnes”
Jordi Jordana va fer autocrítica i va assegurar que “ens hem de posar les piles”, tot i constatar que “hi ha brots verds”. Tot i això, va ser taxatiu en afirmar que “el sistema de pensions fa anys que s’hauria d’haver modificat” i que aquesta qüestió s’arrossega “des del 2005”. El president del grup demòcrata va apostar per fer el pas del sistema actual al sistema de capitalització privat, “on cada ciutadà tingui una guardiola per destinar-la a la jubilació”. Segons Jordana, la comissió està en espera d’un text que ha de presentar el grup de la majoria “per fer una reforma suficient per arreglar el problema, no endarrerir-lo sis mesos”. Amb tot, va apuntar que la principal dificultat “tècnica i social” rau a “fer el pas”.
“Ni volem ni ens hi trobaran, en un sistema de privatització de les pensions”
Pere Baró, president del PS, es va mostrar contrari a la proposta de Demòcrates i va assenyalar que el model mixt significa la privatització de les pensions i que això representa “una línia vermella per al PS”. Sobre l’acord, Baró va ser explícit en assegurar que hi ha “uns punts mínims en els quals podem estar d’acord”, però primer s’ha de veure quins paràmetres es toquen (l’edat de jubilació o el preu del punt, per exemple) i com, i va descartar que hi pugui haver una entesa en el viratge del sistema cap a un model mixt. “Ni volem ni ens hi trobaran, en un model de privatització”, va confirmar.
Després de la petita sessió paraparlamentària, com la va definir el ministre Lladós, Jordana va demanar, en declaracions a la premsa, que “aquest acord de mínims” fos suficient per desbloquejar la situació. Sobre les responsabilitats que ha d’assumir la comissió i els diversos grups parlamentaris en l’abordatge de la qüestió, el demòcrata va asseverar que, en cas que es mantingui el bloqueig actual, seran les urnes les que acabaran decidint “qui ho ha fet més o menys bé”.
El ministre Lladós, durant el col·loqui, va assenyalar el sistema de pensions com una de les principals preocupacions que ha d’abordar l’economia nacional, i va assegurar que el model actual ha de virar cap a un sistema que es complementi amb fórmules de capitalització privada. Segons Lladós, “hem de garantir que els joves tinguin un model de pensions i amb l’actual no podrà ser”.
LLADÓS DESCARTA QUE UN SISTEMA SENSE IMMIGRACIÓ NO SE SOSTÉ
El ministre va defensar la diversificació econòmica com un dels principals reptes de futur d’Andorra. Tot i destacar el bon moment macroeconòmic, amb un creixement del PIB tres o quatre vegades superior al de la mitjana europea, el ministre va advertir que l’economia continua excessivament dependent dels sectors tradicionals.
En l’àmbit eminentment econòmic, Lladós va assenyalar que, segons Moody’s, el Principat encara ha de millorar la seva robustesa davant situacions que presentin riscos, com el cas de la covid, i, també, en l’expansió productiva. Com a punts forts, va destacar la fortalesa fiscal i de les institucions.