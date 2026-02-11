DEPARTAMENT D'ESTADÍSTICA
El cost en pensions de solidaritat per a la gent gran supera els nou milions
Les ajudes socials per a persones vulnerables creixen i les residuals perden pes
La despesa en pensions de solidaritat per a la gent gran ha tornat a créixer el 2025 i s’ha situat en 9.412.763 euros, un increment del 14% respecte a l’any anterior, segons les dades fetes públiques pel departament d’Estadística. Aquesta partida és, amb diferència, la que concentra més recursos entre les prestacions socials no contributives i reflecteix l’augment sostingut de persones grans que necessiten suport econòmic.
La mitjana mensual de beneficiaris d’aquestes pensions ha estat de 1.425 persones al llarg de l’any. La majoria són dones, amb 962 perceptores davant de 463 homes, una diferència que consolida la feminització de les ajudes vinculades a la vellesa. Pel que fa a la nacionalitat, el col·lectiu més nombrós és l’espanyol, amb una mitjana de 725 beneficiaris, seguit de l’andorrà, amb 346 persones, i del portuguès.
Territorialment, Andorra la Vella és la parròquia amb més beneficiaris, amb prop del 40% del total, seguida d’Escaldes-Engordany i Encamp. Aquest repartiment manté la concentració de la despesa social als principals nuclis urbans. Quant a l’edat, gairebé el 90% dels perceptors tenen entre 65 i 85 anys, fet que confirma l’envelliment progressiu de la població que depèn d’aquest tipus de prestació.
L’informe destaca l’augment de les prestacions de solidaritat regulades amb una despesa de 5.356.439 euros i una mitjana de 399 beneficiaris mensuals, majoritàriament persones d’entre 46 i 65 anys. Les pensions no contributives continuen a la baixa i es consoliden com una prestació residual, amb només 12 beneficiaris i una despesa inferior als 50.000 euros anuals.