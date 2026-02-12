Successos

Caiguda d'una placa solar, materials d'obra i diversos arbres pel vent a Sant Julià

El comú recomana restringir les sortides i extremar les precaucions

Una placa solar caiguda a la plaça de la Germandat.

Una placa solar caiguda a la plaça de la Germandat.Lector

Publicat per
Redacció
Andorra la Vella

Creat:

Actualitzat:

Les fortes ventades han provocat la caiguda d'una placa solar, diversos vidres, arbres i material d'obra a Sant Julià de Lòria. La placa solar ha caigut a la plaça de la Germandat, mentre que els vidres han impactat al carrer de les escoles, segons diversos testimonis. El comú explica que els materials d'obra així com els arbres han caigut a diverses parts de la parròquia, on el vent també està arrossegant algun contenidor. Un dels fets més destacats ha estat la caiguda d'uns pals de la llum al camí de les Pardines a Fontaneda

Vidres caiguts pel vent a Sant Julià.

Vidres caiguts pel vent a Sant Julià.Lector

El comú recomana restringir les sortides i extremar les precaucions, "ja que les ratxes poden provocar la caiguda d'objectes de gran pes i volum a la via pública".

tracking