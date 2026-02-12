Successos
Caiguda d'una placa solar, materials d'obra i diversos arbres pel vent a Sant Julià
El comú recomana restringir les sortides i extremar les precaucions
Les fortes ventades han provocat la caiguda d'una placa solar, diversos vidres, arbres i material d'obra a Sant Julià de Lòria. La placa solar ha caigut a la plaça de la Germandat, mentre que els vidres han impactat al carrer de les escoles, segons diversos testimonis. El comú explica que els materials d'obra així com els arbres han caigut a diverses parts de la parròquia, on el vent també està arrossegant algun contenidor. Un dels fets més destacats ha estat la caiguda d'uns pals de la llum al camí de les Pardines a Fontaneda.
El comú recomana restringir les sortides i extremar les precaucions, "ja que les ratxes poden provocar la caiguda d'objectes de gran pes i volum a la via pública".
