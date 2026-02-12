PS
Baró denuncia el "fracàs" de la Llei Òmnibus i reclama dades sobre els compradors d’habitatge
El PS reclama conèixer el perfil dels residents que adquireixen immobles i proposa una nova normativa per regular el mercat
El president del Partit Socialdemòcrata (PS), Pere Baró, ha denunciat avui el “fracàs” de la Llei Òmnibus i del model d’habitatge impulsat per Demòcrates per Andorra, i ha anunciat la presentació de preguntes escrites al Govern per obtenir dades detallades sobre les adquisicions immobiliàries al país. El dirigent socialdemòcrata ha afirmat que les polítiques actuals han convertit l’habitatge en “un producte financer” i no han resolt la crisi existent.
Baró ha tornat a reclamar una llei que reguli el mercat de compra i lloguer i que incorpori eines com un registre de la propietat, un índex de preus de referència i definicions clares de petit i gran propietari. També ha defensat incentius fiscals per als propietaris que ofereixin pisos assequibles i més càrrega impositiva per a aquells que fixin preus elevats. Pel que fa als grans tenidors, ha apuntat que el llindar podria situar-se entorn dels deu immobles, tot i que ha apostat per consensuar-ho amb la resta de forces parlamentàries.
Els compradors són residents consolidats
El líder del PS ha alertat que les darreres dades mostren un augment de la compra d’immobles per part de no-residents tant en nombre com en valor, fet que, a parer seu, evidencia el mal funcionament de l’impost a la inversió estrangera. “Ha de ser dissuasiu i l’únic que hi ha és recaptatiu”, ha detallat, tot assegurant que “aquest impost ha fracassat”.
També ha criticat la manca d’informació sobre el perfil dels residents que compren habitatges. “No és el mateix un resident que fa anys que treballa al país que un que veu el Principat com un refugi fiscal”, ha dit. Per això, les preguntes registrades reclamen conèixer el tipus de residència, els anys d’estada i el perfil dels compradors. “Per legislar calen dades”, ha remarcat.
Una de cada quatre compres immobiliàries és de no residents
El dirigent ha confirmat contactes amb el Sindicat d’Habitatge i s’ha mostrat obert a estudiar iniciatives per garantir preus assequibles. “Hi ha un greu problema d’habitatge i una greu crisi social, i fins que no tinguem aquesta llei no pararem”, ha conclòs.