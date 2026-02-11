HABITATGE
Els compradors són residents consolidats
La majoria d’operacions les fan persones amb més de tres anys d’estada a Andorra
La majoria dels compradors d’habitatge a Andorra són residents amb més de tres anys d’estada al país, segons va destacar ahir la ministra de Presidència, Economia, Treball i Habitatge, Conxita Marsol. Tot i que no es disposa de dades gaire detallades sobre el perfil, Marsol va subratllar que es tracta de persones que “venen a fer la seva vida aquí”, en un país que va qualificar d’atractiu i segur, i va insistir que es tracta de dades “objectives i contrastades”.
Les dades del departament d’Estadística apunten que el 75% de les operacions de compravenda d’immobles han estat efectuades per residents. En xifres absolutes, de les 6.000 transmissions immobiliàries registrades, unes 4.000 corresponen a persones residents a Andorra, una dada que la ministra va qualificar de “bona notícia en tots els aspectes”.
“L’important és que venen a fer la seva vida perquè el país és atractiu i segur”
Aquestes xifres, segons Marsol, confirmen una tendència sostinguda en el temps i reforcen la idea que el mercat immobiliari continua tenint un pes rellevant de demanda vinculada a la població resident.
NACIONAL
En aquest context, Marsol també va fer referència al programa d’accés al primer habitatge de compra, que ha rebut tretze sol·licituds, totes amb informe favorable, des que el projecte es va aprovar el novembre passat. Els avals, però, resten pendents del desplegament pressupostari necessari per poder formalitzar les primeres operacions.
El programa d’accés al primer habitatge ha rebut tretze sol·licituds
Pel que fa al perfil de les persones que estan accedint a aquest programa, la ministra va explicar que són residents al país, amb una mitjana de preu dels habitatges d’uns 400.000 euros, majoritàriament pisos d’obra nova. Marsol va remarcar que aquesta iniciativa s’emmarca dins d’un conjunt de mesures per incrementar l’oferta d’habitatge i facilitar l’accés tant a la compra com al lloguer.
Finalment, Marsol va destacar que els preus de l’habitatge a Andorra han registrat una davallada global del 6% i del 8% en el cas dels pisos, en contrast amb l’evolució a Espanya, on l’increment mitjà se situa en el 9,5% i en algunes regions arriba fins al 16%.