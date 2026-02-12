Successos
Un conductor amb una taxa d'1,52 agredeix un agent i provoca danys al vehicle policial
El jove de 25 anys també va colpejar una taula del despatx central
Un home de 25 anys va ser detingut a Andorra la Vella després de donar una taxa d’alcoholèmia d’1,52 i protagonitzar diversos incidents durant l’actuació policial. Els agents van decidir controlar-lo en observar que intentava evitar-los. El conductor va entrar en un aparcament de la capital, va sortir corrents del vehicle i es va amagar per eludir el control, però finalment va ser localitzat i sotmès a la prova d’alcoholèmia. Durant el procés de detenció, va insultar i amenaçar els policies, s’hi va resistir, va trencar a puntades de peu una finestra del vehicle policial, va causar danys al cotxe patrulla —valorats en més de 3.000 euros— i a una taula del despatx central, i va agredir un dels agents. També es va negar a sotmetre’s a la prova de tòxics. Se’l va arrestar com a presumpte autor de delictes contra la seguretat col·lectiva, l’honor, la llibertat, la integritat física i moral, i el patrimoni.
Els darrers dies, la policia ha detingut quatre persones més per conduir sota els efectes de l’alcohol. La primera és una dona de 30 anys, arrestada la matinada de dimarts a Incles amb una taxa de 2,02 després que la patrulla la veiés incorporar-se a la CG2 envaint el carril contrari i pujant a la vorera, a punt de xocar contra una barana i un fanal. També es va detenir un motorista de 37 anys que circulava per la capital amb una taxa de 2,01. Dimecres a la nit, un home de 56 anys va ser arrestat a Ordino amb una taxa d’1,77 després d’haver col·lidit contra un senyal vertical a la rotonda de l’Aldosa i continuar circulant fins al poble.
NACIONAL
Redacció
Ahir també es va detenir un motorista de 31 anys a la CG2, a l’altura de Racons, com a presumpte autor d’un delicte contra la Funció Pública per conduir amb el permís suspès i fer un avançament en línia contínua. Finalment, a la frontera franco-andorrana, la policia va arrestar un turista de 28 anys per identificar-se amb una identitat falsa, com a presumpte autor d’un delicte contra la seguretat en el tràfic jurídic.