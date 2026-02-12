Engany
Detingut al Pas de la Casa amb 12 bitllets falsos de 50 euros
El turista, de 35 anys, va intentar pagar en dos establiments després que li rebutgessin el primer bitllet
La policia d'Andorra ha detingut aquesta setmana al Pas de la Casa un turista de 35 anys com a presumpte autor d’un delicte contra la seguretat en el tràfic jurídic després d’intentar pagar amb bitllets falsos en dos establiments de la localitat.
Els fets van tenir lloc la matinada de dimarts, quan l’home va provar d’abonar una consumició amb un bitllet de 50 euros que va ser rebutjat per ser inautèntic. Tot seguit, es va dirigir a un segon local on va tornar a intentar utilitzar un altre bitllet fals.
Alertats pels responsables dels establiments, els agents van controlar el sospitós i, en escorcollar-lo, li van localitzar 12 bitllets falsos de 50 euros entre les seves pertinences. L’home va ser arrestat i posat a disposició judicial.