Successos
Un home de 27 anys segueix una dona pel carrer i l'agredeix sexualment a Encamp
La víctima va gravar el jove amb el mòbil
La policia ha detingut un home de 27 anys acusat d'una agressió sexual a una dona a Encamp de matinada al carrer, segons informa el cos de seguretat. Els fets es van produir quan la dona caminava per la via pública i un home al que no coneixia la va seguir fins a la porta de l'edifici on viu i la va agredir sexualment abans d'entrar al portal, exposa el comunicat.
La víctima va gravar el jove amb el mòbil "perquè s'espantés" i això va provocar la fugida de l'agressor. La dona va denunciar els fets a la policia i es va obrir una investigació que ha permès identificar l'home i detenir-lo.
L'arrest va tenir lloc ahir dimecres al matí per una delicte contra la llibertat sexual.