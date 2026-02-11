Immigració
Govern ha detectat 56 falsos fronterers des del juliol
El ministre portaveu, Guillem Casal, ha esmentat que s'han realitzat 1.535 controls
El Govern d'Andorra ha detectat 56 falsos transfronterers des del 21 de juliol i fins al 2 de febrer, termini en el qual s'han efectuat 1.535 controls. Així ho ha explicat aquesta tarda el ministre portaveu, Guillem Casal, en la roda de premsa posterior al consell de ministres. Del total de persones controlades, es va demanar informació sobre el lloc de residència i treball a 65 i d'aquestes 56 es va detectar que eren falsos transfronterers, els 9 restants es va comprovar que el motiu pel qual realitzaven el trànsit era justificat.
Casal ha esmentat que dels 56 expedients, 39 estan ja resolts, quatre han interposat un recurs a Govern i un ha interposat un recurs en primera instància a la batllia. "El percentatge de falsos transfronterers voreja el 3% i no ens trobem en una situació alarmant", ha mencionat el ministre portaveu, tot apuntant que "seguirem fent controls".
NACIONAL
