Controls de la policia espanyola a l'entrada a Andorra per detectar falsos fronterers

Els agents aturen els vehicles de matrícula d'Andorra i demanen el lloc de residència dels ocupants

Un agent de la policia nacional fent un control a la frontera a l'estiu.Fernando Galindo

La policia espanyola està fent controls de documentació a la frontera hispanoandorrana del riu Runer per identificar persones que treballen a Andorra i resideixen il·legalment a Espanya, segons les fonts consultades. 

Els agents espanyols aturen els vehicles amb plaques de matrícula d'Andorra i demanen als ocupants si tenen DNI espanyol, on resideixen i d'on venen. Els controls de la policia espanyola s'estan fent a primera hora del matí quan hi ha més trànsit de persones que venen a treballar a Andorra i estan provocant retencions de gairebé una hora cada matí.  

La vigilància específica als viatgers en vehicles amb matrícula d'Andorra es fa per verificar si són residents al Principat i quin tipus d'autorització tenen per treballar a Andorra. Els controls es fan després de queixes reiterades de les autoritats catalanes i de les comarques veïnes per l'arribada de població des d'Andorra per viure a l'Alt Urgell sense estar degudament inscrits i regularitzats com a residents a Espanya

