Immigració
Controls de la policia espanyola a l'entrada a Andorra per detectar falsos fronterers
Els agents aturen els vehicles de matrícula d'Andorra i demanen el lloc de residència dels ocupants
La policia espanyola està fent controls de documentació a la frontera hispanoandorrana del riu Runer per identificar persones que treballen a Andorra i resideixen il·legalment a Espanya, segons les fonts consultades.
Els agents espanyols aturen els vehicles amb plaques de matrícula d'Andorra i demanen als ocupants si tenen DNI espanyol, on resideixen i d'on venen. Els controls de la policia espanyola s'estan fent a primera hora del matí quan hi ha més trànsit de persones que venen a treballar a Andorra i estan provocant retencions de gairebé una hora cada matí.
NACIONAL
L’Alt Urgell diagnostica l’‘efecte Andorra’
Redacció
La vigilància específica als viatgers en vehicles amb matrícula d'Andorra es fa per verificar si són residents al Principat i quin tipus d'autorització tenen per treballar a Andorra. Els controls es fan després de queixes reiterades de les autoritats catalanes i de les comarques veïnes per l'arribada de població des d'Andorra per viure a l'Alt Urgell sense estar degudament inscrits i regularitzats com a residents a Espanya.
Notícia pendent d'ampliació
NACIONAL
Immigració té 54 expedients sobre possibles falsos fronterers
Pedro García