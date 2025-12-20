RELACIÓ AMB ELS VEÏNS
Immigració té 54 expedients sobre possibles falsos fronterers
Cerni Escalé, president del grup parlamentari de Concòrdia, va atribuir la culpa de les tensions entre Andorra i Espanya al model de creixement del Principat, que ha provocat que residents que viuen a la Seu d’Urgell “encareixin els seus serveis” durant la compareixença, a demanda de la comissió legislativa de política exterior, de les ministres Ester Molné i Imma Tor. En paraules de la ministra d’Afers Exteriors, Imma Tor, “Espanya no ens ha dit mai que volgués fer un control sistemàtic” a la frontera. Segons Ester Molné, el Govern no s’ha quedat de braços plegats i la intensificació dels controls a la frontera hispanoandorrana han comportat l’anul·lació d’onze permisos de residència i treball a persones que, tot i estar autoritzades a Andorra, residien fora del país, sobretot a la Seu d’Urgell i a altres municipis propers. Segons va detallar la ministra Molné, en aquest període s’han efectuat 1.452 inspeccions i hi ha 54 expedients encara en tramitació, assenyalant que “si es troben en aquest estat és perquè ja hi ha indicis suficients”, i va destacar que, des de fa dos anys, només es dona el permís fronterer si hi ha un habitatge legal a l’altra banda de la frontera.
La ministra va indicar que aquestes mesures tenen com a objectiu posar fre a pràctiques irregulars associades a l’expansió econòmica i poblacional del Principat, una dinàmica que també genera efectes col·laterals a les zones veïnes, especialment a la comarca catalana de l’Alt Urgell.
Durant la seva explicació, tant Molné com Tor van destacar la bona sintonia institucional amb l’ajuntament de la Seu d’Urgell.