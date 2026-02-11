Seguretat
Govern ha invertit 15 milions d'euros en 30 anys per evitar esllavissades a la zona de la Solana
La caiguda de pedres d'ahir va mobilitzar 100 metres cúbics de roca
El Govern d'Andorra ha invertit prop de 15 milions d'euros durant els darrers 30 anys a la zona de la Solana d'Andorra la Vella per evitar esllavissades. Així ho ha explicat el ministre portaveu, Guillem Casal, en la roda de premsa posterior al consell de ministres, després de l'esllavissada d'ahir, on es van mobilitzar aproximadament 100 metres cúbics de roca.
"El canal del Forat Fosc és una zona complicada al voltant dels riscs naturals que es produeixen periòdicament", ha esmentat Casal, apuntant "que el lloc concret on es va produir l'esllavissada d'ahir gaudeix d'una protecció de dues barres dinàmiques". El ministre ha dit que "la primera barra va aturar el 90% dels blocs rocosos", mentre que la resta es van parar "de forma natural". Casal ha esmentat que "no es preveuen més despreniments lligats amb l'esllavissada d'ahir".
Aquest matí un dron de la companyia que assegura la zona ha anat a observar la zona i fer tasques de comprovacions i no ha detectat cap problemàtica. Tot i això, el ministre ha assegurat que "si cal fer més desplaçaments in situ, ja sigui amb dron o sense, també es faran".
