Estabilitzada la zona de la Solana després del despreniment de roques d'ahir
Els tècnics constaten que es van mobilitzar uns 100 metres cúbics de roca i descarten nous moviments imminents
Els treballs d’inspecció efectuats a la canal del Forat Fosc d'Andorra la Vella, arran del despreniment de pedres registrat dimarts a la tarda han confirmat l’estabilitat de la zona. Les tasques tècniques, realitzades amb vols de dron i una revisió detallada del vessant, han determinat que es van mobilitzar aproximadament 100 metres cúbics de roca.
Segons les conclusions de la inspecció, el despreniment es va aturar uns 150 metres per sobre de les xarxes dinàmiques instal·lades a la zona i el material desprès no va arribar a impactar contra les barreres de protecció del carrer dels Barrers, que no han registrat cap afectació.
Els tècnics també han verificat l’estat de les proteccions existents i han descartat la presència de nous moviments imminents. El nivell de risc es manté dins els paràmetres habituals d’aquest sector de la Solana.