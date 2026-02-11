ANDORRA LA VELLA
Ensurt a Santa Coloma per la caiguda d’un roc
La caiguda d’un roc d’un metre cúbic va provocar un ensurt a Santa Coloma. Eren un quart de set de la tarda quan va sentir-se un fort soroll, provocat per la caiguda de rocs prop del carrer dels Barrers. Per aquest motiu, els bombers van mobilitzar-se a l’instant (la caserna és a tocar) amb un camió i tres efectius. Un cop allà van constatar que el roc havia caigut uns metres avall arrossegant petites pedres, però que no havia afectat cap carretera ni habitatge. Tampoc hauria afectat la xarxa protectora, segons les primeres estimacions.
Avui es farà un control amb dron de la zona
El roc va quedar a uns quatre metres de la xarxa. Avui al matí l’empresa encarregada de la protecció farà un control amb dron per veure l’afectació de la caiguda de rocs i, si cal, dur a terme alguna tasca de reparació de la xarxa.
