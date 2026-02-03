Vivenda
El preu mitjà del metre quadrat en els pisos de lloguer el 2024 era de 9,5 euros
Els pisos representen més del 92% dels habitatges de les llars residents
El nombre total d’habitatges de les llars residents a Andorra ha mantingut una tendència de creixement continuat en els darrers anys. Segons les dades del Departament d’Estadística, el preu mitjà del metre quadrat el 2024 era de 9,5 euros. A més, entre el 2020 i el 2024 el parc residencial s’ha incrementat en 5.816 habitatges, dels quals 4.121 corresponen a habitatges en règim de lloguer i 1.695 a habitatges de propietat. Només durant l’any 2024, l’augment ha estat de 1.105 habitatges.
L’anàlisi per tipologia mostra un clar predomini dels pisos, que l’any 2024 representaven el 92,2% del total dels habitatges de les llars residents, una xifra que confirma la tendència a l’alça observada des del 2020. Aquest increment s’explica, principalment, per la reducció del pes de les cases, incloses dins l’apartat d’“altres habitatges”.
Pel que fa al règim de tinença, el lloguer continua sent majoritari i concentra el 64,5% dels habitatges principals, tot i que aquesta proporció ha disminuït lleugerament respecte a l’any anterior. En xifres absolutes, el nombre de llars residents en règim de lloguer ha crescut fins a les 25.317 el 2024.
L’estadística també posa de manifest canvis en el perfil de les llars de lloguer segons els anys de residència. Destaca especialment l’augment de les llars que fa menys d’un any que resideixen a l’habitatge, que s’han més que duplicat en un any, mentre que disminueixen les llars amb una antiguitat de vint anys o més.
Quant a la superfície dels habitatges, els més habituals són els compresos entre 75 i menys de 100 metres quadrats, seguits dels de 50 a menys de 75 metres quadrats i dels de 100 a menys de 125 metres quadrats. Aquests tres trams concentren prop del 78% del total dels habitatges de les llars residents. La distribució varia segons la parròquia: Canillo presenta un major pes d’habitatges mitjans, mentre que a la Massana destaquen els de grans dimensions.
Pel que fa als preus, el cost del lloguer continua a l’alça. El preu mitjà general per metre quadrat ha passat de 8,6 euros el 2023 a 9,5 euros el 2024, un increment del 10,6%. L’augment és encara més accentuat en els habitatges ocupats des de fa menys d’un any, on el preu mitjà se situa en 13 euros per metre quadrat, amb una pujada interanual de l’11,4%, fet que reflecteix les dificultats creixents d’accés a l’habitatge.