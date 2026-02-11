Política
El consell de ministres aprova els ajuts al sector comercial del Pas
El Govern preveu exempcions del pagament de l’IGI o de les cotitzacions dels treballadors
El consell de ministres ha aprovat el paquet d’ajudes per compensar les pèrdues del sector comercial del Pas de la Casa provocades pel tall de la carretera RN-20 a causa de l'esllavissada. Les ajudes s'anunciaran aquesta tarda en la roda de premsa posterior al consell de ministres d'aquest matí. Algunes de les mesures plantejades, tal com va avançar el Diari, són exempcions del pagament de l’IGI o de les cotitzacions dels treballadors, així com l’obertura d’una línia de crèdits tous, un instrument ja utilitzat durant la pandèmia de la covid.
