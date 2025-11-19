Resposta parlamentaria
Govern destina 3 milions d'euros a la reforma de l'edifici administratiu
L'obra s'ha dut a terme en una superfície de 1.448,03 metres quadrats
La reforma de la tercera planta de l'edifici administratiu del Govern d'Andorra ha tingut un cost total de 2.947.458,54 euros. Així ho ha explicat el ministre de Territori i Urbanisme, Raul Ferré, en resposta a preguntes del conseller general d'Andorra Endavant, Marcos Monteagudo, tot apuntant que en data 31 d'octubre, "la despesa executada ascendeix a 1.896.646,67 euros. "El pressupost respon a una planificació rigorosa, orientada a optimitzar els recursos públics i garantir la màxima eficiència en l'ús dels fons destinats a la modernització d'un equipament institucional essencial per al funcionament del Govern", ha explicat Ferré, tot apuntant que la superfície objecte de l'obra és de 1.448,03 metres quadrats, i inclou totes les àrees útils i de servei de l'actual edifici. El termini d'execució és de cinc mesos naturals, amb una data de finalització estimada per al 30 de novembre.
El cost més elevat, amb els impostos afegits, han estat els "treballs de serralleria", amb un import de 628.141,37 euros, seguit de la "calefacció i clima", amb un preu de 309.495,21 euros, i el "ram de paleta", amb un cost de 308.744,07 euros. El mobiliari ha tingut un cost de 219.396,37 euros.