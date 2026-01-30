MERCAT IMMOBILIARI
L’AGIA avisa que el programa de compra de pisos no serà suficient
Casellas afirma que les condicions de la iniciativa fan que la gent es faci enrere
El programa de Govern per facilitar la compra del primer habitatge tindrà un efecte “limitat” i “difícilment” servirà per redreçar la dinàmica del mercat immobiliari. Aquest és el diagnòstic que va exposar el president del Col·legi Professional d’Agents i Gestors Immobiliaris d’Andorra (AGIA), Gerard Casellas, després de la presentació de l’anàlisi sobre la situació del sector.
Casellas va admetre que la iniciativa pot ser útil en casos molt concrets, però va advertir que, a escala global, la incidència serà poc rellevant. Un dels principals obstacles que va assenyalar són les condicions d’accés al programa, que el fan poc atractiu per a la gent jove. “He estat parlant amb joves i molts comenten que estar tan lligats durant tant de temps i, a més, haver d’accedir-hi en parella perquè una sola persona no pot els fa molta por”, va assegurar el president de l’AGIA.
“Si s’intentés liberalitzar totalment seria inassumible. Crec que el Govern hi posarà topalls”
La iniciativa, de moment, no s’està fent notar a les immobiliàries. Segons els casos que Casellas coneix de primera mà, “el programa no ha generat un augment de l’interès per la compra”, va remarcar.
Liberalització en 3 anys
Casellas també es va referir a la liberalització del mercat del lloguer arran de les primeres rondes de contactes que l’executiu ha iniciat aquesta setmana. Sobre aquest procés, va considerar que la descongelació dels preus dels lloguers que el Govern vol impulsar a partir del 2027 serà complexa i gradual, i que en cap cas es pot plantejar una liberalització total sense mecanismes de control. “Penso que serà difícil”, va respondre Casellas sobre com es desenvoluparà el procés. “Si s’intentés liberalitzar totalment seria inassumible. Crec que el Govern hi posarà topalls”, va destacar.
“El programa no ha generat un augment de l’interès per la compra a les immobiliàries”
El president de l’AGIA va admetre que desconeix quins seran aquests límits i durant quant de temps s’aplicaran, però va defensar la necessitat d’avançar cap a una desintervenció progressiva del mercat. “Pensar que una persona que té un pis en propietat no el pot vendre quan té necessitat de fer-ho tampoc és gaire positiu. Crec que el Govern hi posarà topalls i marges, i intentarà que el mercat pugui absorbir a poc a poc aquest increment del preu”, va detallar Casellas, que va estimar que aquest procés no s’hauria d’allargar més de “tres o quatre anys”.