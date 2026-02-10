Cas de les residències de Madrid
Mur assenyala l’exconseller de Sanitat madrileny per la gestió de les residències durant la pandèmia
Segons una informació d’El País, el psiquiatre ha declarat davant la jutgessa que Enrique Ruiz Escudero coneixia que la medicalització no funcionava
Carlos Mur, ex alt càrrec del Govern de la Comunitat de Madrid i excap del departament de salut mental de l'Hospital Meritxell d'Andorra, i actualment psiquiatre en exercici a Andorra, ha assenyalat al que fou conseller de Sanitat madrileny, Enrique Ruiz Escudero, durant la seva declaració com a investigat per les morts de residents sense atenció hospitalària durant la primera onada de la pandèmia. Segons publica el mitjà espanyol, El País, Mur ha afirmat davant la jutgessa que Escudero era conscient que la medicalització de les residències no funcionava i que els protocols de triaje van ser el desenvolupament d’un pla impulsat des del mateix departament de Sanitat.
Mur, que ocupava el càrrec de director general encarregat de supervisar l’atenció sanitària a les residències, ha explicat que el 20 de març del 2020 va enviar un correu electrònic alertant que el pla de tractar els malalts dins els centres geriàtrics “no era factible” perquè els reforços mèdics no arribaven. En aquest missatge, en què figuraven en còpia Escudero i altres alts càrrecs, advertia del risc d’“un nombre important de morts evitables”, segons la mateixa informació.
La declaració suposa, segons les associacions de familiars de les víctimes, el senyalament més clar fins ara d’una possible responsabilitat política de l’exconseller, que no està imputat i que actualment és senador, fet que li atorga aforament davant el Tribunal Suprem. Tot i això, la defensa de les famílies no ha sol·licitat de moment formalment la seva imputació.
Mur ha declarat per videoconferència durant més d’una hora davant el jutjat d’instrucció número 37 de Madrid, en el marc d’una de les múltiples causes obertes per la gestió de les residències durant la pandèmia. És la segona vegada que compareix com a investigat. El cas forma part d’un conjunt de procediments judicials repartits en diversos jutjats madrilenys, derivats de les denúncies per les morts produïdes en centres de gent gran durant els primers mesos de la crisi sanitària.