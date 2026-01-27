TRIBUNALS
Mur declara des d’Andorra per la gestió de la crisi de les residències a Madrid
Carlos Mur, excap de salut mental del SAAS i psiquiatre en actiu a Andorra, així com exdirector general de coordinació sociosanitària de la Comunitat de Madrid i alt càrrec clau en la gestió de la crisi de les residències durant la primera onada de la pandèmia, va admetre ahir en declaracions telemàtiques des d’Andorra davant una jutgessa que, almenys en un cas concret, no es va dur a terme la medicalització prevista per evitar trasllats hospitalaris. Mur va reconèixer que la residència Amavir Valdebernardo, al sud-est de Madrid, on va morir Ángel Armingol sense ser derivat a l’hospital Gregorio Marañón, no comptava amb prou personal mèdic.
NACIONAL
Redacció