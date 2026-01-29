Tribunals
Mur admet que no es va poder medicalitzar les residències i va demanar més trasllats a hospitals
L'excap de salut mental del SAAS i director de Coordinació Sociosanitària de Madrid va alertar en un correu intern que calia traslladar als hospitals els residents que poguessin sobreviure
El govern madrileny d’Isabel Díaz Ayuso sabia des dels primers dies de la pandèmia que les residències no eren l’espai adequat per atendre els contagiats i que el pla de “medicalització” no funcionava. Així ho reflecteix un correu intern del 20 de març del 2020, al qual ha tingut accés el mitjà espanyol El País, en què el llavors director de Coordinació Sociosanitària, Carlos Mur, advertia que calia “traslladar” als hospitals “aquells que puguem salvar” i, als que no, “ajudar-los a morir dignament”.
Tot i aquesta alerta, les derivacions hospitalàries van caure als seus nivells més baixos els dies 20, 21 i 22 de març i no es van recuperar fins a principis d’abril, segons la comissió ciutadana per la veritat. Les dades oficials apunten que al març i a l’abril van morir més de 7.200 residents sense haver estat hospitalitzats, en un context en què les famílies denuncien discriminació en l’accés a la sanitat pública.