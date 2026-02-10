Virus respiratoris
La incidència de la grip baixa per sota del llindar epidèmic per primer cop aquesta temporada
Les infeccions respiratòries agudes es mantenen estables, mentre continua la circulació de diversos virus respiratoris, amb especial afectació als infants petits i a la gent gran
La incidència de la grip a Andorra ha caigut per sota del llindar epidèmic per primera vegada des del pic registrat a finals del 2025, segons l’informe de vigilància dels virus respiratoris corresponent a la setmana 6 de la temporada 2025-2026, publicat pel Ministeri de Salut. En concret, la taxa d’incidència de la grip se situa en 13,78 casos per cada 100.000 habitants, mantenint la tendència descendent iniciada després del màxim assolit a la setmana 51 .
Pel que fa a les infeccions respiratòries agudes (ARI), la taxa d’incidència és de 125,73 casos per cada 100.000 habitants, una xifra que es manté estable respecte a la setmana anterior. El grup d’edat més afectat continua sent el dels infants de 0 a 4 anys, mentre que en el cas de la grip, la franja amb més incidència és la de les persones majors de 74 anys.
La vigilància virològica indica que el 8,33% de les mostres analitzades durant la setmana han resultat positives. D’aquestes, el virus més freqüent ha estat el rinovirus/enterovirus (33,3%), seguit del virus de la grip A i del virus respiratori sincicial (VRS), amb un 22,22% cadascun. També s’han detectat casos d’adenovirus i metapneumovirus, que representen l’11,11% de les mostres positives.
L’informe també contextualitza la situació a escala europea, on la circulació de virus respiratoris continua sent elevada en la majoria de països. Tot i que en alguns estats l’activitat gripal ja ha assolit el seu pic, en d’altres encara s’hi està arribant, amb una transmissió especialment vinculada als infants d’entre 5 i 14 anys. A Europa, el subtipus predominant de la grip continua sent l’A(H3N2), mentre que el SARS-CoV-2 manté una circulació baixa i un impacte hospitalari limitat en comparació amb la grip i el VRS.