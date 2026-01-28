SALUT
Les infeccions respiratòries i els contagis de la grip continuen a la baixa
La quarta setmana de l’any 2026, del 19 al 25 de gener, ha acabat amb un descens de les malalties respiratòries a Andorra. Les xifres registrades pel ministeri de Salut mostren que es consolida la tendència a la baixa de les infeccions respiratòries agudes (ARI). La taxa d’incidència se situa en 116,3 casos per cada 100.000 habitants, mantenint la disminució iniciada a partir de la setmana 51, a final del desembre. Les dades del sistema de vigilància indiquen que la franja d’edat més afectada continua sent la de 0 a 4 anys.
Les infeccions respiratòries i la grip continuen a la baixa
Pel que fa a la grip (ILI), la taxa d’incidència s’ha reduït a 31 casos per 100.000 habitants, en línia amb el descens registrat durant la primera i segona setmana del gener. Els infants de 0 a 1 any són el grup més afectat per aquesta patologia, segons assenyala el ministeri. Les xifres de vigilància virològica indiquen que el percentatge de mostres positives durant la setmana ha estat del 6,7%.