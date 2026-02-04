NO CALDRÀ RECEPTA MÈDICA
Salut reforça l’escut contra malalties amb vacunes gratuïtes per als adults
El ministeri impulsa un calendari específic que es posa en marxa a partir de l’1 de març i que inclou vaccins com el del tètanus, la diftèria i la tos ferina
La prevenció és un pilar essencial de la salut, té un gran impacte amb un cost relativament baix i si d’anticipar-se per evitar malalties es tracta, la vacunació és “clau”. Així arrencava la ministra de Salut, Helena Mas, la presentació d’una iniciativa dirigida a apuntalar aquest escut protector: un calendari específic per a la població adulta que fa gratuïtes injeccions que fins ara estaven cobertes per la CASS amb recepta mèdica, però l’usuari n’havia d’assumir el 25% no finançat. El cost zero per al ciutadà s’espera que fomenti una major adhesió, tenint en compte que es tracta d’un gest voluntari. Per això el missatge és que “les vacunes et protegeixen a tu i a tota la comunitat”, va remarcar la titular de Salut, una crida que es plasma en una campanya informativa: Arremanguem-nos, amb fulletons informatius que especifiquen les vacunes cobertes i a quina edat administrar-les. Tampoc no caldrà recepta mèdica, únicament demanar cita prèvia al centre d’atenció primària (CAP). El nou circuit es posa en marxa l’1 de març.
“Les vacunes són una eina de salut pública fonamental i són segures”
El nou calendari de vacunació inclou vaccins específics als 40, els 65 i els 80 anys, i també preveu inoculacions a partir dels 18 anys a persones que no hagin passat algunes malalties infeccioses o no hagin rebut la corresponent vacuna i a dones embarassades, cobrint tot el cicle vital. En concret, als 40 anys s’inclou una dosi del vaccí combinat contra diftèria, tètanus i tos ferina acel·lular; als 65 anys, una altra dosi d’aquesta vacuna, dues contra l’herpes zòster i el vaccí contra el pneumococ. Als 80, s’incorpora la del virus respiratori sincicial (VRS). Quant a les dones embarassades, que impliquen la protecció de mare i nadó, s’institucionalitza una dosi de la de diftèria, tètanus, tos ferina i preferentment entre les setmanes 27 i 36 de gestació. Finalment, un altre dels eixos d’actuació és immunitzar la població major de 18 anys que no estigui protegida o bé perquè no va rebre la injecció o bé perquè no ha passat la malaltia. Que la persona no recordi si té aquesta immunitat no serà problema si vol vacunar-se. I aquí s’inclouen dues dosi de la vacuna contra la varicel·la, tres dosis contra diftèria i tètanus, la triple vírica (xarampió, rubèola i galteres) amb dues dosis (i en aquest cas per a persones nascudes a partir del 1960), i tres dosis contra l’hepatitis B per als nascuts a partir del 1980.
El ministeri detecta un repunt de les infeccions respiratòries
Redacció
“És per protegir i evitar tenir casos, no sorgeix per una situació concreta”
Sense repunt
La responsable de l’àrea de Promoció, Prevenció i Vigilància de la Salut, Rosa Vidal, va manifestar que es tracta d’una iniciativa que no respon a “una urgència, ni molt menys”. “És per protegir i evitar tenir casos, no sorgeix per una situació concreta”, va manifestar Vidal, que sí que va puntualitzar que hi ha recomanacions de l’Organització Mundial de la Salut (OMS) en un context de repunt de malalties que es poden evitar amb la inoculació. Tant Mas com Vidal van remarcar l’elevada protecció vacunal al Principat (amb cobertures de més del 90% en la població infantil) i fites com l’eliminació del xarampió, sense cap cas des del 2002. “Tenim una bona acceptació de la vacunació”, va indicar Vidal, atribuint-la també a la tasca de sensibilització dels professionals per esvair els dubtes de les famílies. La nova mesura ja s’ha compartit amb els sanitaris per tal que també contribueixin a la difusió. Mas va puntualitzar, amb referència a la incidència del corrent d’opinió antivacunes, que se seguirà insistint en la pedagogia: “Les vacunes són una eina de salut pública fonamental i són segures. Nosaltres no podem fer més que explicar-los que les vacunes tenen aquest poder i que també és pel bé de la comunitat.” La responsable de Salut va afegir que un altre dels aspectes positius de la iniciativa és que la compra centralitzada per part del ministeri abarateix el cost: si fins ara suposava uns 868 euros, dels quals l’usuari n’havia d’assumir 217, ara es redueix a 488 que estaran íntegrament finançats pel ministeri que encapçala.
El nou pla
Diftèria, tètanus, tos ferina acel·lular de l’adult (una dosi).
ALS 65 ANYS
Diftèria, tètanus, tos ferina (una dosi), herpes zòster (dues dosis), pneumococ (una dosi).
ALS 80 ANYS
Virus respiratori sincicial (una dosi).
EMBARASSADES
Diftèria, tètanus, tos ferina (una dosi).
MAJORS DE 18
Varicel·la (dues dosis), diftèria i tètanus (tres dosis), triple vírica (dues dosis), hepatitis B (tres dosis).