Mesures a França
Bitllets de tren a 1 euro a l'Arieja per facilitar la mobilitat per l'esllavissada a l'RN20
La rebaixa de preus ha entrat en vigor avui
La regió d’Occitània ha anunciat la reducció del preu del bitllet de tren a 1 euro, per temps indefinit, per a tots els trajectes amb origen o destinació a Foix o Tor de Querol, com a mesura de suport als municipis de l’Alta Arieja afectats per l'esllavissada que talla part de la carretera RN20, segons informa La Depeche. L’oferta de rebaixa per viatjar ha entrat en vigor avui 10 de febrer.
El Govern d'Andorra ha reforçat des de dissabte les freqüències del servei de transport de la línia que enllaça el Pas de la Casa amb l’Ospitalet per facilitar els viatges en tren arran del tancament del servei pel tall que afecta el tram entre Merens i Acs-dels Tèrmes. El suport són sis serveis diaris de dilluns a diumenge entre el Pas de la Casa, amb parada davant de l’església, i l’estació de tren de l’Ospitalet.
El tall de la via es va produir el dissabte 31 de gener per la caiguda d'uns 200 metres cúbics de roques, entre les quals destacaven dues pedres de 14 i 20 tones que van provocar un “forat molt important” a la carretera. Davant aquesta situació, el Consell Regional, en col·laboració amb la SNCF, va reforçar el servei ferroviari a la línia d’Arieja, incrementant el nombre de circulacions.
Les autoritats regionals franceses destaquen que la mesura vol evitar un impacte més gran en el poder adquisitiu dels residents i garantir la continuïtat de la vida econòmica i dels serveis públics, ja que el tren s’ha convertit en un mitjà essencial de mobilitat.