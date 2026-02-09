REPORTATGE
Excedentària sí, excepcional no
Els primers mesos d’esquí han estat favorables per a les estacions, amb nevades abundants que recorden la temporada del 2018-2019
“Excedentària sí, excepcional no”, afirma Anna Albalat, investigadora de l’Eix Muntanya de l’AR+I, amb la qual cosa defineix la temporada de neu, que s’ha iniciat amb nevades abundants. Segons Grandvalira Resorts, això va permetre iniciar l’esquí en la data prevista i assegurar la Puríssima, “situació que no sempre ha estat possible en anys recents”, afirma el grup.
“Durant els dos mesos de temporada, les nevades han estat clarament més abundants que en les cinc temporades anteriors, com a mínim, en aquestes mateixes dates”, conclouen des de Grandvalira. Des d’aleshores, segons indiquen, els episodis de neu s’han succeït de manera regular. Com a dada rellevant, destaquen que aquesta temporada, ja s’ha acumulat més centímetres de neu a les estacions de Grandvalira Resorts que en tota la temporada anterior, així com en els hiverns 2022-2023 i 2023-2024. “Tot plegat ha tingut un impacte directe i molt positiu en l’afluència a les estacions”, que, segons Grandvalira, se situa per sobre de la registrada en els tres últims hiverns, i a data de 6 de febrer, es tractaria de la millor campanya des de la unificació de les estacions. La previsió, per això, podria veure’s afectada pel tancament de la carretera RN20.
La neu a cotes baixes, una de les principals diferències amb altres temporades
Des de l’AR+I, Albalat, analitzant les dades de Sorteny, coincideix amb Grandvalira: “Ens trobem en una temporada similar a la del 2018-2019”. I en aquesta línia també es mou el servei de meteorologia, que afirma que el mes de gener s’han registrat 106 cm a l’estació de Ransol. “La mitjana és de 60 cm, i des del 2019 que no teníem un gener tan nivós”, afirmen des de Meteorologia, tot destacant que “els no tan llunyans geners dels anys 2013, 2016 i 2017, a part del 2019, van ser encara més nivosos que aquest”. Com a dada inèdita, sí que destaquen que a mitjans de gener, a Ransol, amb la borrasca Goretti, s’havia produït una acumulació en 24 h que representava la 10a més important dels darrers 30 anys.
La neu a cotes baixes, segons Albalat, és el més destacable de la temporada: “L’hivern passat no es va donar, i enguany dues de les grans borrasques han estat llevantades”, la qual cosa ha fet que nevi més al sud i a l’est del país. “Per al Pirineu oriental, això ha resultat excepcional, però no a Andorra, que és més a l’occident”, conclou.